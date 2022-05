Mercedes Vision AMG : le futur électrique d'AMG

En Europe, Mercedes compte devenir 100 % électrique d'ici 2030. Mais que vont devenir les AMG ? Et bien elles seront aussi passées au 100 % électrique ! Pour donner un avant-goût de ses futures sportives branchées, la marque vient de lever le voile sur le concept Vision AMG.

Le constructeur a confirmé que le prochain modèle de série tout électrique d'AMG sera lancé en 2025. Il reposera sur une des quatre nouvelles plate-formes pensées pour ce type de motorisation en cours de développement chez la firme à l'étoile. Sur les quatre, une sera dédiée à AMG.

Le Vision AMG prend la forme d'un coupé quatre portes et quatre places à la silhouette surbaissée très aérodynamique, qui n'est pas sans rappeler le concept Vision EQXX, pensé pour une autonomie record. Comme la plupart des modèles dessinés sur une base dédiée à l'électrique, l'empattement est allongé. Le véhicule a un aspect monolithique renforcé par les vitres peintes.

L'habillage de ce concept fait d'ailleurs le lien avec la monoplace en Formule 1. On retrouve par exemple des liserés de la couleur du sponsor Petronas. À l'avant, la Vision AMG est dotée d'une originale signature lumineuse qui reprend l'étoile de la marque. Il y a toujours une bouche avec les barrettes verticales, mais cette grille est pleine.

Mercedes ne dit pas grand-chose sur la fiche technique, évoquant juste une motorisation dite à flux axial, une technologie qui donne des moteurs électriques plus compacts, plus légers et plus puissants. De toute manière, chez la marque, les Vision ont un aspect avant-gardiste, on est donc encore loin de la série.