Kia Soul 3

La Kia la plus originale va disparaître

Dans Economie / Politique / Industrie

Cédric Pinatel

Le Soul, ce petit crossover qui avait séduit dès la fin des années 2000 grâce à son design frais, va disparaître Kia arrêtera sa production dès la fin du mois.

Le Kia Soul de troisième génération sera le dernier de sa lignée.

Tout le monde se souvient du premier Kia Soul. Arrivé en 2008 à une époque où le genre du « crossover » était en plein boom, il s’inscrivait dans la catégorie des petits SUV urbains comme le Nissan Juke. Affichant un design beaucoup plus audacieux que celui des autres modèles de la marque coréenne, il a vite trouvé sa clientèle que ce soit aux Etats-Unis ou chez nous en Europe. Je connais d’ailleurs un collaborateur de Caradisiac qui roule actuellement dans l’un de ces véhicules.

Ce Soul a ensuite connu deux autres générations de modèle. La troisième mouture, lancée en 2018, n’a pas rencontré le même succès et n’existait déjà plus sur notre marché depuis quelques mois. Les journalistes américains de Car & Driver annoncent qu’il se prépare à disparaître de façon définitive.

Fin de la production ce mois-ci

Produit en Corée du Sud, ce Soul de troisième génération arrêtera sa fabrication à l’usine dès la fin de ce mois d’octobre 2025. Et Kia ne prévoit pas de quatrième génération pour le remplacer, préférant capitaliser sur ses nouveaux SUV électriques (EV3 en tête) et son vieillissant Niro qui aura bien droit à une nouvelle mouture de son côté.

Le Soul restera comme un très gros succès pour Kia et un modèle qui a contribué à améliorer son image de marque. Rien qu’aux Etats-Unis, il s’est vendu à 1,6 million d’exemplaire pendant ses 16 ans de carrière. Là-bas, ses publicités avec des hamsters ont même marqué les esprits.

