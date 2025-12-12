Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Kia

D’où sort ce nouveau SUV Kia Seltos ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Julien Bertaux

1  

La marque coréenne compte lancer en Europe un nouveau SUV à mi-chemin entre deux catégories. Si ce Seltos n’est pas un modèle inédit, il reprend des ingrédients qui font le succès d’un certain Renault Symbioz.

D’où sort ce nouveau SUV Kia Seltos ?
Ce Kia Seltos risque de donner un sacré coup de vieux au Niro.

Le Kia Seltos ne vous dit rien ? C’est normal puisque ce véhicule n’a jamais été commercialisé en Europe. Pourtant, le Seltos existe depuis 2019, notamment en Amérique du Nord, et se positionne comme un SUV compact en dessous du Sportage.

Pour cette seconde génération, Kia revoit sa stratégie puisque ce Seltos foulera nos routes européennes. En réalité, c’est déjà le cas puisque notre photographe espion l’a piégé dans les Alpes.

Prévu dans le courant de l’année 2026 en France, ce Seltos mesure 4,43 m de long, ce qui le place entre le Stonic (4,14 m) et le Sportage (4,51 m) et en face du Niro (4,42 m) et d’un certain Renault Symbioz (4,41 m) et les similitudes ne s’arrêtent pas là. Pour la firme coréenne, le « Seltos a toujours incarné le meilleur rapport qualité/prix de la catégorie ».

Le style de ce Seltos est en parfaite cohérence avec le reste de la gamme électrique du constructeur.
Le style de ce Seltos est en parfaite cohérence avec le reste de la gamme électrique du constructeur.

Voici comment ce Seltos devrait se différencier du Niro, c’est-à-dire avec des tarifs un peu plus contenus. Il comptera aussi sur son style, proche des EV5 et EV9, qui arbore tous les attributs des SUV modernes. Ce n’est pas tout, Kia met en avant son volume de coffre de 536 litres, un avantage à mettre aussi au crédit du Symbioz qui revendique entre 492 et 624 litres selon la disposition de la banquette. En revanche, le Kia ne dispose pas de banquette coulissante, uniquement de dossiers inclinables.

De l’hybride pour l’Europe

Avec sa grande dalle numérique et ses formes apaisantes, l’habitacle de ce Seltos paraît bien plus moderne que celui du Niro.
Avec sa grande dalle numérique et ses formes apaisantes, l’habitacle de ce Seltos paraît bien plus moderne que celui du Niro.

Puisque ce Kia ne reprend pas l’appellation commençant par « EV », il ne carbure pas aux watts, enfin pas uniquement aux watts. Pour le moment, les mécaniques évoquées (1.6 T-GDI et 2.0 essence) ne font pas appel à l’hybridation, mais les versions européennes devraient être hybrides (1.6 GDI de 141 ch) ou hybrides rechargeables (1.6 GDI de 183 ch).

1  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

SPONSORISE

Actualité

Voir toute l'actu

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité