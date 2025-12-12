D’où sort ce nouveau SUV Kia Seltos ?

Le Kia Seltos ne vous dit rien ? C’est normal puisque ce véhicule n’a jamais été commercialisé en Europe. Pourtant, le Seltos existe depuis 2019, notamment en Amérique du Nord, et se positionne comme un SUV compact en dessous du Sportage.

Pour cette seconde génération, Kia revoit sa stratégie puisque ce Seltos foulera nos routes européennes. En réalité, c’est déjà le cas puisque notre photographe espion l’a piégé dans les Alpes.

Prévu dans le courant de l’année 2026 en France, ce Seltos mesure 4,43 m de long, ce qui le place entre le Stonic (4,14 m) et le Sportage (4,51 m) et en face du Niro (4,42 m) et d’un certain Renault Symbioz (4,41 m) et les similitudes ne s’arrêtent pas là. Pour la firme coréenne, le « Seltos a toujours incarné le meilleur rapport qualité/prix de la catégorie ».

Voici comment ce Seltos devrait se différencier du Niro, c’est-à-dire avec des tarifs un peu plus contenus. Il comptera aussi sur son style, proche des EV5 et EV9, qui arbore tous les attributs des SUV modernes. Ce n’est pas tout, Kia met en avant son volume de coffre de 536 litres, un avantage à mettre aussi au crédit du Symbioz qui revendique entre 492 et 624 litres selon la disposition de la banquette. En revanche, le Kia ne dispose pas de banquette coulissante, uniquement de dossiers inclinables.

De l’hybride pour l’Europe

Puisque ce Kia ne reprend pas l’appellation commençant par « EV », il ne carbure pas aux watts, enfin pas uniquement aux watts. Pour le moment, les mécaniques évoquées (1.6 T-GDI et 2.0 essence) ne font pas appel à l’hybridation, mais les versions européennes devraient être hybrides (1.6 GDI de 141 ch) ou hybrides rechargeables (1.6 GDI de 183 ch).