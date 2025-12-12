Je ne peux pas brancher ma voiture hybride rechargeable et ce n’est ni la faute du véhicule, ni celle des bornes

Les véhicules hybrides rechargeables coûtent désormais souvent plus chers que des véhicules 100 % électriques similaires et lorsqu’on ne les recharge pas, ils consomment beaucoup de carburant et polluent sensiblement plus que ce qui est indiqué sur leur fiche technique (à tel point que l’Union européenne réfléchit actuellement à faire évolution leur réglementation). Ça, c’est un constat assez simple dépendant beaucoup de l’utilisation de leurs propriétaires.

Depuis que les émissions de CO2 sont devenues un paramètre très contraignant pour la commercialisation des voitures neuves en Europe, beaucoup de constructeurs ont embrassé cette technologie (particulièrement sur les modèles haut de gamme) pour continuer à les vendre en nombre. De la classique familiale Audi A4, BMW Série 3 ou Mercedes Classe C jusqu’aux modèles les plus puissants et performances (BMW M5, Porsche Cayenne Turbo, gros modèles Mercedes-AMG…), les nouveautés dotées de grosses batteries et revendiquant des chiffres de consommation très bas pullulent dans les catalogues.

Impossible de se brancher à Marseille !

Certes, on peut supposer qu’une partie de la clientèle de ces voitures ne cherche pas systématiquement à recharger les batteries de son véhicule hybride rechargeable pour abaisser sa consommation et optimiser ses dépenses. Mais comme je viens à nouveau d’en faire l’expérience au volant d’un Cupra Terramar hybride rechargeable pendant plusieurs jours dans Marseille, il faut aussi pouvoir composer avec des incivilités particulièrement gênantes.

Dans cette ville, je trouve quasiment systématiquement des places pour voitures électriques occupées par des véhicules thermiques ou même des voitures électriques non branchées.

Un soir dans Gémenos alors que la batterie du SUV était quasiment déchargée, je comptais profiter d’un dîner au restaurant pour la recharger. Raté, il y avait une grosse camionnette diesel sur l’une des deux bornes présentes dans le village (l’autre était occupée par un véhicule électrique en charge).

Le lendemain, je profite d’une course pour viser une borne dans les parages au sein du neuvième arrondissement de Marseille. Encore raté, je trouve une vieille Saab sur la place de la borne de gauche et une Renault Zoé non branchée sur celle de droite !

Nouvelle tentative quelques heures plus tard, cette fois près de la plage. Encore raté : si l’une des bornes est bien occupée par un modèle électrique en charge, l’autre est prise par un véhicule sans permis équipé de son horrible petit diesel bruyant. Une voiture de la police municipale est passée devant, sans aucune réaction de ses fonctionnaires à bord…

Comment lutter contre ce fléau ?

Je ne connais aucune statistique au sujet de ces actes d’incivisme consistant à stationner dans une place réservée à la recharge, mais j’ai l’impression d’avoir vu un véhicule thermique ou électrique non branché sur des places réservées au moins une fois sur deux en cherchant des points de charge en voiture électrique ou hybride rechargeable. J’imagine que cette proportion varie d’une ville à l’autre mais à Marseille, il s’agit d’un véritable fléau pour les utilisateurs de voitures électriques. C’est sans doute même un phénomène plus préjudiciable que la fiabilité des bornes, très aléatoire aussi à Marseille comme je peux régulièrement l’expérimenter. Bref, que faudrait-il faire pour lutter contre ces pratiques ? D’après la loi, les contrevenants s’exposent à une simple amende de 35€ en cas de non-respect de ces places spéciales. C’est peut-être un peu faible compte tenu de la gêne occasionnée aux utilisateurs de voitures électriques ou hybrides rechargeables…