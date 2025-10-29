Vers le branchement obligatoire pour les hybrides rechargeables?

Quand ils sont bien utilisés, c’est-à-dire régulièrement rechargés de façon à maximiser l’usage du moteur électrique, les hybrides rechargeables permettent d’obtenir des consommations moyennes extrêmement basses. Seulement voilà, leur clientèle principale est constituée d’entreprises dont les employés n’ont pas forcément les capacités ou l’envie de se brancher à des bornes. Résultat, les consommations de ces voitures alourdies par leur double motorisation s’envolent, et le bilan carbone s’avère alors désastreux.

C’est ce que dénonce régulièrement l’ONG Transport & Environment. Dans une étude publiée en septembre, dont Caradisiac s'était fait l'écho, celle-ci évoquait des émissions réelles de CO2 des hybrides rechargeables (PHEV) "jusqu’à cinq fois plus élevées, en moyenne, que les résultats des tests officiels". Et l’organisme de reprendre des données de l’Agence européenne pour l’environnement, selon lesquelles les PHEV immatriculés en 2023 émettent en moyenne à l’usage 139 g de CO2/km, alors même que les tests officiels WLTP indiquent des émissions de 28 g de CO2/km. "Contrairement à ce que prétendent les constructeurs, les hybrides rechargeables sont encore pires que prévu pour le climat. L’industrie automobile souhaite que l’UE ignore les émissions réelles des PHEV afin de retarder ses investissements dans la voiture électrique."

C’est exactement ce qu’il se passe en Allemagne, où le chancelier Friedrich Merz, soucieux de défendre les 800 000 employés que compte l’industrie automobile, milite pour un report de l’échéance 2035 qui vise l’interdiction de la vente de véhicules thermiques neufs. En clair, il faut défendre le moteur thermique à tout prix pour résister aussi longtemps que possible à l’invasion de véhicules électriques chinois qui s’annonce.

Cette semaine, la VDA, fédération qui défend les intérêts du secteur automobile outre-Rhin, vient en renfort avec une idée pour le moins surprenante (Les Échos, 28/10): il s’agirait en effet de forcer les automobilistes à recharger leur hybride ! « À l'avenir, les véhicules hybrides rechargeables pourraient être conçus de manière à rendre la recharge régulière obligatoire », a ainsi lancé Hildegard Müller, présidente du VDA, au quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung. Comment ? Le moteur se verrait automatiquement bridé (à un degré qui reste à déterminer) si, passé un certain kilométrage correspondant aux capacités de la batterie, le conducteur ignore les invitations à se brancher à une borne électrique. Voilà qui nous promettrait quelques moments compliqués, notamment quand on parcourt un long trajet dans la journée!

Cette potentielle usine à gaz (d’échappements) n’émane pour le moment que du lobby des constructeurs, et rien n’indique que les fabricants pourraient effectivement suivre cette voie. Elle montre en tout cas à quel point l’industrie auto allemande est inquiète et fébrile quant à l’avenir, au moment même que des stars du secteur comme Porsche et Mercedes traversent une zone de fortes turbulences.