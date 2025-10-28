Porsche a perdu 99 % de ses bénéfices cette année

Il faudra peut-être attendre longtemps avant de voir Porsche battre son record de 2023, année où la marque de Zuffenhausen a vendu 320 221 voitures dans le monde et engrangé des bénéfices extraordinaires. En 2024, déjà, les choses se sont compliquées pour le constructeur principalement à cause du marché chinois en net repli.

Les choses sont bien pires pour l’année 2025, comme vient de l’expliquer le directeur des finances de Porsche Jochen Breckner à l’occasion de la présentation des résultats de la marque pour le troisième trimestre.

En 2025, ça chute

Le chiffre d’affaires baisse, avec 26,86 milliards d’euros engrangés sur les trois premiers trimestres de l’année 2025 contre 28,56 milliards sur la même période de 2024 (-6 %). Les bénéfices, eux, plongent littéralement : ils passent de 4,035 milliards de dollars à 40 millions d’euros seulement. Comme le chiffre d’affaires, les ventes mondiales de Porsche ont baissé de 6 % dans le monde (212 509 voitures livrées au lieu de 226 026).

Seule bonne nouvelle, le « cash-flow » a augmenté en passant de 1,44 milliard d’euros à 1,56 sur la même période de l’année dernière.

Les taxes douanières américaines ont coûté 700 millions d’euros

La nouvelle politique douanière des Etats-Unis, taxant davantage les véhicules européens importés, a déjà coûté à elle seule 700 millions d’euros à Porsche en 2025. L’affaiblissement ininterrompu du marché chinois, où les ventes de Porsche ont diminué de la moitié en quelques années, est aussi un facteur important dans ces mauvais chiffres.

Porsche répercute surtout le coût de ses gros investissements décidés cette année pour s’adapter au développement pas aussi rapide que prévu de la technologie 100 % électrique dans ses ventes, les 3,2 milliards d’euros qui serviront notamment à développer le nouveau SUV thermique sur le segment du Macan mais aussi le futur gros SUV de la marque.

Porsche précise d’ailleurs le plan produit de la fin de la décennie : le nouveau 718 Cayman/Boxster laissera bien le choix entre des motorisations électriques et thermiques, le futur cousin de l’Audi Q5 existera en version thermique et hybride rechargeable, de même que le prochain très gros SUV à sept places positionné au-dessus du Cayenne actuel. Outre le Macan électrique actuel, un Cayenne 100 % électrique est toujours attendu pour l’année prochaine.

Ça pourrait vite aller mieux

Compte tenu des énormes investissements réalisés par Porsche et de son plan produit à venir, la situation financière de la marque devrait vite s’assainir. Reste à voir si les volumes repartent aussi à la hausse mais Porsche compense déjà ces baisses par l’augmentation de ses prix.