La rentabilité de Porsche en chiffres

Porsche fait partie depuis longtemps des marques automobiles les plus rentables de la planète. Depuis que le constructeur de Zuffenhausen commercialise son Cayenne et a pu élargir sa gamme au point de proposer de nombreux modèles luxueux et familiaux au lieu de ne vendre que des voitures de sport, il faut office de référence de la marge loin devant les marques premium et les constructeurs généralistes (sans pouvoir atteindre les records extraordinaires de la « petite » marque Ferrari).

Les résultats complets de la marque sur l’année 2023, dévoilés cette semaine, l’illustrent une nouvelle fois : avec un chiffre d’affaires de 40,5 milliards, des bénéfices nets de 7,3 milliards d’euros et une marge opérationnelle de 18%, Porsche reste une référence incontournable de la rentabilité automobile. La marque compte bien rester sur cette dynamique en 2024 avec le lancement de plusieurs produits importants comme la nouvelle Panamera, le Macan électrique, la Taycan restylée et la « phase 2 » de la 911 de type 992 attendue pour l’été prochain.

Pas si mal, Stellantis

Aussi bons soient-ils, ces chiffres nous font nous demander comment un groupe comme Stellantis parvient à afficher une marge de 12,4% qui paraît énorme quand on compare les prix de ventes et le type des produits commercialisés. En termes de marge et même si elle s’est un peu réduite en 2023 par rapport à 2022, le groupe franco-italo-américain joue désormais parmi les références chez les géants de l’industrie automobile généraliste (même s’il s’appuie également sur des marques au profil plus haut de gamme pour cela).