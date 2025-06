C’est au tour de DS de garantir ses voitures jusqu’à huit ans, mais pas intégralement

En début d’année, Citroën a mis en place son « Citroën We Care », permettant de prolonger la garantie. C’est au tour de Ds de faire de même, avec des conditions similaires.

Depuis ce 1er juin 2025, les nouveaux clients DS peuvent bénéficier du programme DS Sérénité. En plus de la garantie initiale de deux ans, ce programme peut être activé lors de la réalisation de l’entretien périodique, c’est-à-dire tous les deux ans ou 25 000 km pour les modèles électriques. Cette garantie couvre alors le moteur électrique, le chargeur, le groupe motopropulseur, les principaux composants électriques et mécaniques et le système d’info-divertissement.

Une couverture qui ne comprend pas tous les éléments

Pour les autres, c’est-à-dire thermiques et hybrides, la garantie est prolongée pour un an ou le kilométrage propre à chaque motorisation, toujours selon la périodicité d’entretien. En revanche, la couverture se limite au moteur, à la boîte, à la transmission et la chaîne de traction.

En toute logique, cette garantie est cessible. À noter enfin que ce programme comprend une assistance 24/7 dans 47 pays et la possibilité de bénéficier d’un véhicule de courtoisie.

De plus en plus de constructeurs proposent d'étendre leur garantie sous condition de faire entretenir son auto dans le réseau. Cela permet d'assurer des entrées en atelier et de faire vivre les services après-vente. C'est le cas de Nissan depuis deux ans, de Toyota ou encore de Dacia.