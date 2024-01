Dacia propose de garantir ses modèles jusqu’à sept ans

En temps normal, les débuts d’années sont souvent l’occasion de revoir les tarifs à la hausse. Pour 2024, certains constructeurs font l’inverse à l’image de Volkswagen qui baisse le prix de ses ID.3 et ID.4, Renault qui réduit de 4 000 € le tarif de sa Mégane E-Tech ou encore MG qui offre également 4 000 € afin de combler la perte du bonus écologique.

La politique est différente pour Dacia, qui affiche son dernier Duster à partir de 20 000 €, ou presque. La marque propose un autre avantage pour ses clients. L’idée est de proposer le renouvellement de la garantie d’un an ou 30 000 km suite à une révision effectuée dans le réseau. Il est donc possible d’élargir la couverture jusqu’à sept ans ou 150 000 km.

Ce type de service n’est pas nouveau puisque Toyota a lancé son offre « Relax » fin 2021, et Nissan permet aussi de prolonger la garantie depuis septembre dernier. La condition est similaire, celle de s’adresser dans le réseau de la marque. Pour les distributeurs, le but est d’éviter que les propriétaires n’aillent voir ailleurs, un fait habituel après la période de garantie. En prolongeant cette dernière, les marquent souhaitent limiter « l’infidélité » de leur client.

Initialement, la garantie Dacia dure trois ans ou 100 000 km. Seulement, si vous êtes possesseurs d’un véhicule âgé de six ans et un mois maximum, qui affiche moins de 120 000 km et qui n’est pas couvert d’une garantie, vous pouvez en bénéficier. Il s’agit alors du contrat « Dacia Zen » inclus dans les forfaits « Révision Essentielle » et « Essentielle+ ». Cette garantie est identique à la couverture initiale hormis le réseau dégivrant, les rétroviseurs électriques et le système multimédia. L’offre est alors valable 12 mois suite à l’intervention en atelier.

Une garantie cessible

Au préalable à ce contrat Dacia Zen, le client peut avoir réalisé l'entretien de son auto en dehors du réseau du constructeur. Seulement, il doit avoir respecté le programme d’entretien préconisé par le constructeur et pouvoir fournir les justificatifs d’entretien ou de réparation détaillant toutes les opérations. À titre d’exemple, la quantité et la qualité des lubrifiants doivent être mentionnées (huile moteur 5W40 & RN 720). Évidemment, les périodicités et les espacements kilométriques doivent être respectés à la lettre.

La marque roumaine propose ici une offre intéressante, d'autant que cette garantie est cessible. Si vous souhaitez vendre votre Dacia, mentionner dans l’annonce un an de garantie ou 30 000 km est un véritable argument.