Le nouveau Dacia Duster (2024) est deux fois plus cher que le premier !

11 900€. Voilà ce que coûtait le tout premier Dacia Duster en 2010 avec un moteur essence de 110 chevaux. Mais en quatorze ans, l’image de la marque roumaine a beaucoup progressé et si vous ajoutez aussi l’inflation naturelle, vous obtenez une hausse des prix tout bonnement spectaculaire : la division « low-cost » du groupe Renault vient de dévoiler les prix français du nouveau Duster de troisième génération, dont le design a tant plu depuis sa présentation officielle. Il coûte quasiment deux fois plus cher que le tout premier modèle !

Comptez 19 690€ pour la version de base en finition Essential, équipée du bloc ECO-G 100 bien connu dans les autres modèles et compatible GPL. A ce prix il y a heureusement une climatisation (mais seulement manuelle), un radar de recul, des jantes de 16 pouces mais uniquement un petit écran de 3,5 pouces pour l’ordinateur de bord. A partir de 21 600€, la finition Expression ajoute l’écran tactile central de 10 pouces, le combiné d’instrumentation numérique de 7 pouces, la caméra de recul ou encore des jantes de 17 pouces. A partir de 23 100€, les deux finitions haut de gamme Extreme et Journey apportent la climatisation automatique ou les projecteurs antibrouillards. La finition Extreme s’attarde sur la présentation extérieure et le look alors que la Journey ajoute un maximum d’équipements intérieurs.

Jusqu’à 28 100€

Dans sa version hybride de 140 chevaux (même groupe motopropulseur que sur le Jogger), l’addition grimpe jusqu’à 28 100€ avec les finitions Extreme et Journey. Du jamais vu pour une Dacia même si on reste heureusement sous les 30 000€. A titre de comparaison, un Jogger Extreme Hybrid 140 coûte 26 500€. Les commandes du nouveau Duster seront ouvertes à partir de mars 2024 en France. Malgré cette augmentation impressionnante de ses tarifs par rapport aux anciennes générations, il demeure beaucoup moins cher que la plupart des SUV citadins et compacts (à l'exception du MG ZS essence).