Ca y est, Volkswagen baisse le prix de ses voitures électriques

Les premiers modèles de la nouvelle génération de véhicules électriques de Volkswagen se vendent, mais pas autant que prévu. Voilà pourquoi le constructeur de Wolsfburg se retrouve obligé de baisser les prix de sa gamme dans un contexte où la concurrence impose de resserrer au maximum les tarifs pour espérer séduire la clientèle. Il y a donc plusieurs bonnes nouvelles pour ceux qui recherchent une Volkswagen électrique en 2024 : non seulement les Id.3 et ID.4 restent éligibles au bonus écologique français, mais leur prix se réduit significativement à la faveur d’un changement des finitions.

L’ID.3 à partir de 39 990€

Rivale des Renault Mégane E-Tech et autres MG4, l’ID.3 revoit ses tarifs à la baisse après son restylage reçu l’année dernière. En version Pro à batteries de 58 kWh, elle passe de 42 990€ en prix de base (finition Life Plus) à 39 990€ dans la nouvelle finition ID déjà dotée du régulateur adaptatif et du lane assist, du système d’aide au stationnement, des projecteurs à LED ou de la climatisation automatique. La version Pro S à grosses batteries de 77 kWh démarre désormais à 44 310€ dans cette même finition ID (avec en plus des jantes de 19 pouces et une sellerie « ArtVelour »). Volkswagen France annonce jusqu’à 6 470€ d’avantage client (sur l’ID.3 Pro dans la nouvelle finition haut de gamme Life Max) par rapport à la précédente grille de prix. Quant à la location longue durée, elle démarre désormais à 279€ par mois (avec le bonus écologique à soustraire). Elle affiche désormais un meilleur rapport prix-équipement que la Renault Mégane E-Tech affichée à partir de 42 000€ avec ses batteries de 60 kWh et un moins bon niveau d’équipement, tout en restant loin de la MG4 (mais qui n’a plus droit au bonus chez nous).

ID.3 Pro ID à 39 990€

ID.3 Pro Life Max à 40 990€

ID.3 Pro S ID à 44 310€

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

ID.3 Pro S Life Max 45 310€

L’ID.4 à partir de 43 990€

Du côté du SUV familial ID.4 qui vient de gagner un nouveau moteur plus performant et un groupe motopropulseur optimisé, l’addition démarrera désormais à 43 990€ dans la finition ID de base en version Pure 170 (52 kWh de batteries). Il embarque la nouvelle interface numérique MIB4 mais pas le nouveau groupe motopropulseur réservé aux versions plus hautes (et n’est que 10€ moins cher par rapport à la précédente entrée de gamme !). En revanche, la version à grosse batterie de 77 kWh (désormais nommée « ID.4 Pro 286 ») s’affiche à partir de 46 990€ au lieu de 51 900€ précédemment pour la même taille de batterie (et un moteur moins puissant). Volkswagen France annonce un avantage client pouvant aller jusqu’à 11 370€ pour l’ID.4 Pro 286 en finition Life Max. Le constructeur annonce aussi un forfait LLD à 339€ par mois (avec un premier loyer de 9 000€ et le bonus écologique à soustraire).

ID.4 Pure 170 ID à 43 990€

ID.4 Pro 286 Life Max à 49 990€

L’ID.5 à partir de 50 500€

Version “façon coupé” de l’ID.4, l’ID.5 dans sa nouvelle finition ID voit lui son prix baisser à 50 500€ au lieu de 57 900€ précédemment (avec les grosses batteries de 77 kWh). Volkswagen France annonce un avantage de client de 11 260€ pour la finition Life Max par rapport à la précédente tarification et une LLD à partir de 399€ par mois (toujours avec 9 000€ d’apport).

ID.5 Pro 286 ID à 50 500€

ID.5 Pro 286 Life Max à 51 500€

L’ID.7 à partir de 59 990€

La berline électrique de Volkswagen voit elle son addition de base baisser à 59 990€ en finition Life Max au lieu de l’ancien prix de 62 650€ et ajoute la peinture métallisée à l’équipement de série de cette dernière. Volkswagen France annonce un avantage client de 8 900€ par rapport à l’ancienne gamme et des loyers à 749€ en LLD avec un apport de 6 000€. Elle reste cependant beaucoup plus chère que les berlines électriques du segment inférieur comme la Tesla Model 3 (42 990€) mais se rapproche de la Hyundai Ioniq6 (57 750€).