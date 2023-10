Les Volkswagen ID.4 & ID.5 reçoivent eux aussi le nouveau moteur électrique

Le groupe Volkswagen continue d’améliorer ses modèles électriques familiaux avec un meilleur moteur inauguré par la berline ID.7 au printemps dernier et des batteries revues. Après le Cupra Tavascan, la version longue du Volkswagen ID.Buzz, les Audi Q4 e-tron et Q4 e-tron Sportback ou les versions haut de gamme du Skoda Enyaq, le nouveau groupe motopropulseur trouve son chemin dans le châssis des Volkswagen ID.4 et ID.5. Pas du luxe car les ventes de ces deux SUV sont pour l’instant décevantes en Europe.

Le modèle de base équipé des petites batteries de 58 kWh n'est pas concerné par ces améliorations techniques (avec tout de même une puissance maximale de charge qui passe de 110 à 115 kW en courant continu). Mais toutes les variantes dotées du pack de 77 kWh profitent d’une chimie revue permettant une puissance de charge maximale de 175 kW en courant continu (contre 135 précédemment). Les ID.4 et ID.5 Pro, simples propulsions, développent désormais 286 chevaux et 545 Nm de couple avec une autonomie maximale qui atteint désormais 550 et 556 km respectivement. Comme les Audi Q4 e-tron 55 et Skoda Enyaq RS, les ID.4 et ID.5 GTX grimpent à 340 chevaux au lieu de 299 précédemment et annoncent le 0 à 100 km/h en 5,4 secondes.

Des améliorations à l’intérieur

Les ID.4 et ID.5 en profitent pour améliorer légèrement leur intérieur sur toutes les versions. Outre l’arrivée de la nouvelle interface MIB4, ils gagnent un nouvel écran tactile central de 12,9 pouces qu’on retrouve sur de nombreux autres modèles du groupe Volkswagen. On ne connaît pas encore les prix de ces versions améliorées et pour l’instant, l’ID.4 démarre chez nous à 44 000€ (57 900€ pour l’ID.5).