L’Audi Q4 e-tron électrique change de cœur

Au sein du groupe Volkswagen, toute la famille de véhicules électriques familiaux conçus sur la plateforme électrique MEB vont recevoir des améliorations techniques substantielles dans les mois à venir. Ils vont changer leur moteur principal, entraînant les roues arrière, au profit d’un nouveau bloc conçu en interne avec l’aide de Bosch présenté pour la première fois au printemps dernier sur la Volkswagen ID.7. Développant 286 chevaux, ce bloc plus puissant permet également d’abaisser la consommation grâce à une meilleure efficience par rapport au précédent moteur de 204 chevaux installé à l’arrière des Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq et autres Q4 e-tron.

Le SUV électrique d’Audi bénéficie justement de ce nouveau moteur qu’on trouve déjà sur l’ID.7, le Cupra Tavascan ou encore l’ID.Buzz dans son inédite version longue. Le Q4 45 e-tron et sa variante Sportback développent ainsi 286 chevaux, abattent le 0 à 100 km/h en 6,7 secondes et revendiquent une consommation fixée à respectivement 16,2 et 15,6 kWh/100 km au minimum dans leur configuration la plus frugale. Forts de 340 chevaux comme le Cupra Tavascan, les Q4 55 e-tron Quattro et Q4 55 e-tron Sportback Quattro abattent le 0 à 100 km/h en 5,4 secondes et revendiquent respectivement 16,8 et 16,3 kWh/100 km dans leur version de base. Une variante 45 e-tron Quattro existe aussi avec une puissance limitée à 286 chevaux.

Des batteries légèrement améliorées

Disponible uniquement avec les grosses batteries de 82 kWh (77 kWh net), le Q4 e-tron en profite pour améliorer légèrement la chimie de ses accumulateurs ce qui optimise encore l’autonomie maximale, désormais fixée à 562 kilomètres pour le Q4 45 e-tron Sportback (ça sera inévitablement moins pour les autres variantes). La puissance de charge en courant continu passe aussi à 175 kW sur les modèles Quattro contre 135 kW pour les variantes propulsions. Audi annonce par ailleurs un réglage de direction retouché et une suspension améliorée en plus d’un nouveau système d’assistance de changement de voie, du rajout en série du pack MMI Navigation ou d’une nouvelle sonorité artificielle du moteur. Et le prix dans tout ça ? 53 000€ pour la variante de base c’est-à-dire très au-dessus du seuil du bonus écologique français (47 000€).