Problème de poids pour le Volkswagen ID.Buzz California

Depuis quelques mois, Volkswagen propose un van électrique au style marquant dans sa gamme, l’ID.Buzz. Handicapé par une autonomie moyenne sur de longs parcours en raison de sa masse et de son aérodynamisme d’armoire normande, cet ID.Buzz semble avoir séduit tout le monde avec sa présentation haute en couleurs très loin de la fourgonnette classique. Comme le Transporter thermique commercialisé depuis longtemps, il doit aussi gagner une déclinaison « California » pour ceux qui veulent partir faire du camping avec leur van électrique.

Ou peut-être pas. D’après les journalistes allemands d’Edison, Volkswagen se heurterait à de gros problèmes pour la conception de cet ID.Buzz California. Il se trouve que le van électrique est déjà très lourd dans sa version normale, avec une masse qui peut dépasser les 2,5 tonnes selon la version. Avec tout l’aménagement intérieur supplémentaire de la version California, conçue pour l’exploration en milieu naturel avec ses couchettes et son petit coin cuisine notamment, cette masse tutoierait les trois tonnes. De quoi le rapprocher dangereusement de la limite des 3,5 tonnes en ordre de marche pour les voitures particulières en Europe, chiffre au-dessus duquel les véhicules doivent se ranger dans la catégorie « permis poids lourd ».

Un nouveau Multivan California en attendant

Résultat, Volkswagen aurait décidé de remettre à plus tard la commercialisation de l’ID.Buzz California le temps de trouver (ou pas ?) une solution à ce problème. Le constructeur allemand présentera bien un nouveau modèle « California » au prochain salon de Düsseldorf, mais il prendra la base du Multivan hybride rechargeable et non pas celle de l’ID.Buzz électrique. Sa version de série sera probablement dévoilée dans les mois à venir.