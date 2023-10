Le Skoda Enyaq RS change de moteur

Il y a du nouveau dans la plateforme électrique des modèles du groupe Volkswagen. Au lancement, les véhicules familiaux du géant allemand basé sur cette architecture (Volkswagen ID.4 et ID.5, Skoda Enyaq et Enyaq Coupé, Audi Q4 e-tron et Q4 e-tron Sportback) se contentaient de 204 chevaux au maximum dans leur configuration à un seul moteur arrière. Mais ce moteur arrière va progressivement être remplacé sur tous les modèles du groupe (dans leurs versions haut de gamme en tout cas) par un nouveau bloc (nom de code APP550) mis au point avec Bosch et découvert pour la première fois la berline Volkswagen ID.7.

Déjà installé dans le Cupra Tavascan, la version améliorée de l’Audi Q4 e-tron et le Volkswagen ID.Buzz en version longue, ce nouveau moteur dans sa variante à 286 chevaux trouve son chemin à l’arrière du Skoda Enyaq le plus puissant. L’Enyaq RS et l’Enyaq RS Coupé développent ainsi 340 chevaux au lieu de 299 précédemment, ce qui permet d’abattre le 0 à 100 km/h en 5,5 secondes au lieu de 6,5. Pas sûr que cela ne suffise pour autant à rendre l’Enyaq RS plus intéressant à pousser, le modèle n’ayant pas spécialement brillé par ses sensations de pilotage lors de nos essais (il privilégie plutôt le confort).

Une meilleure autonomie

Ce nouveau moteur arrière a en tout cas l’avantage de réduire la consommation grâce à une meilleure efficience. Avec la gestion modifiée des batteries ainsi qu'une chimie revue, cela permet d’arriver à une autonomie maximale de 547 kilomètres en version Coupé et 540 kilomètres pour l’Enyaq RS normal à l’aérodynamisme moins efficient (soit une hausse de 25 et 24 kilomètres). La puissance de charge rapide grimpe aussi à 175 kW contre 135 kW précédemment. Reste à connaître le prix de ces Enyaq RS améliorés. Espérons que l’addition n’augmente pas par rapport au modèle qui démarre actuellement à 62 500€, déjà plus cher qu’un Tesla Model Y Performance à la fois plus rapide et plus amusant à conduire (59 990€).

Skoda France nous précise qu'outre l'Enyaq RS, les versions haut de gamme adoptent elles aussi le nouveau moteur arrière ainsi que les batteries à la chimie revue. Le SUV électrique tchèque reçoit également la dernière version MIB4 de l'interface numérique, déjà utilisée par les Volkswagen ID.7, Passat de neuvième génération et autres Tiguan de troisième génération.