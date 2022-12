Essai - Skoda Enyaq RS (2022) : le tchèque out

En bref



SUV électrique

299 ch

Pas de bonus

Le SUV de Skoda est la locomotive de la galaxie « SUV électriques » au sein du groupe Volkswagen. Il a été le premier à être commercialisé et à diversifier son offre (carrosseries, batteries, moteurs). Ses bonnes prestations et ses tarifs « raisonnables » ont permis de lancer Skoda de la meilleure des manières dans le monde de l’électrique. Depuis 2020, la firme tchèque a enregistré plus de 175 000 commandes.

Jusqu'à présent, la griffe RS, réservée aux « sportives » de la gamme n'était disponible qu'avec la version « Coupé ». Skoda l’adapte aujourd’hui à l’Enyaq « normal ». Hormis la carrosserie et le prix (environ 980 € de moins), ce sont exactement les mêmes véhicules. L’Enyaq RS reprend le kit carrosserie RS composé de boucliers sportifs, de jantes spécifiques de 20 pouces (21 pouces en option) et de coloris flashy à l'image de ce « vert mamba ». Même constat à l'intérieur où la planche de bord et les sièges s’agrémentent d’Alcantara. Vendu 61 130 €, l’Enyaq RS embarque le meilleur du catalogue en matière d’équipements avec de série, les feux matriciels à LED, le toit panoramique en verre, le hayon automatique, l’écran multimédia de 14’’ sans oublier la minuscule instrumentation de 5’’, complétée, il est vrai par un affichage tête haute.

L’Enyaq RS conserve les bonnes prestations familiales du modèle classique avec un espace généreux aux jambes à l’arrière, de très nombreux rangements et astuces ainsi qu’un volume de coffre adapté à un usage familial (585 litres). Mécaniquement, l'Enyaq iV RS est strictement identique à l'Enyaq iV RS Coupé, lui-même identique aux Volkswagen ID.4 GTX, ID.5 GTX, Audi Q4 e-tron 50 et Q4 e-tron 50 Sportback. Il embarque un groupe motopropulseur à deux moteurs développant la puissance maximale de 299 chevaux (pour 460 Nm de couple), connecté à des batteries d'une capacité brute de 82 kWh (77 kWh net). Il permet d'abattre le 0 à 100 km/h en 6,5 secondes mais se voit limité électroniquement à 180 km/h. Quant à l'autonomie maximale WLTP, elle est homologuée pour 522 km en cycle mixte.

Avec 300 ch distribués aux 4 roues et 460 Nm de couple sous le pied droit, les accélérations comme les reprises sont plus que vigoureuses en ligne droite. Vous verrez alors la jauge d’autonomie faire le chemin inverse de celle de la consommation comme durant notre essai où celle-ci s'est établie à 25 kWh/100 km.

Le tableau s'assombrit franchement dès la première courbe. Les suspensions pilotées (en option) offrent un ressenti qui n'est jamais satisfaisant. La souplesse excessive dans les modes les plus orientés vers le confort et les jantes de 21’’ (équipées de pneus taille basse) ne font pas bon ménage. Le SUV réussit à prendre du gite en courbe tout en percutant à la moindre imperfection de la chaussée, ce qui se traduit par un niveau de confort et des prestations routières passables. Même combat en mode sport où la fermeté des suspensions ne parvient pas à faire oublier les 2,2 tonnes de l’engin en appui. De plus, le moteur alourdit d’une centaine de kilos le train avant qui réagit moins vite qu’au volant de la version propulsion.

La version 80 (deux roues motrices) équipée d’un châssis standard nous semble offrir un bien meilleur compromis entre confort, dynamisme et efficience.