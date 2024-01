Pourquoi le Volkswagen ID.4 devient un SUV électrique extrêmement compétitif

Vous le savez, les ventes de l’ID.4 n’ont pas donné satisfaction à Volkswagen. Le SUV familial électrique est resté loin des objectifs de vente du constructeur allemand comme sa petite sœur l’ID.3. Ce qui a finalement poussé Volkswagen à baisser sensiblement le prix de ces modèles, histoire de stimuler les ventes et attirer les clients à tout prix. Et franchement, il y a de quoi désormais : si l’ID.3 devient plus accessible que la Renault Mégane E-Tech tout en restant plus chère que la MG4 même avec le bonus, l’ID.4 fait carrément office de référence en rapport prix-équipement sur le papier après cette baisse de prix !

A 43 990€, l’ID.4 Pure 170 n’impressionne pas spécialement avec ses batteries de 58 kWh. Mais à 45 990€, l’ID.4 Pro 286 frappe fort. A ce prix, il donne en effet accès au nouveau moteur arrière de 286 chevaux alimenté par des batteries de 77 kWh. De quoi promettre une autonomie maximale de 550 km, le tout avec un équipement de série plus que correct avec le régulateur de vitesse adaptatif, le système de maintien dans la voie, l'écran tactile de 12 pouces avec interface améliorée ou encore l'aide au stationnement avant et arrière. Seules les jantes à enjoliveurs de 19 pouces font un peu tâche.

Mieux que Tesla et les autres

Et voilà subitement le Volkswagen Id.4 positionné comme le SUV électrique à grosses batteries le moins cher du marché : le Tesla Model Y propulsion coûte exactement le même prix mais il ne promet qu’une autonomie maximale de 455 km (mais il peut certes se targuer d’une interface numérique meilleure). Avec ses batteries de 58 kWh, le Kia EV6 ne descend pas sous les 49 690€. Equipé de batteries de 77 kWh, le Hyundai Ioniq5 coûte au minimum 51 400€.

Le Skoda Enyaq, cousin de l’ID.4, est désormais largué car il commence à 46 150€ avec les petites batteries de 58 kWh. Plus petit et doté de batteries moins grosses, le BYD Atto3 coûte 43 690€ mais n’a plus droit au bonus. Pas plus que le MG Marvel R facturé 44 490€ avec ses batteries de 70 kWh. Oui, l’Allemand est bien devenu un champion de la compétitivité dans sa catégorie. Qui l’eut cru !

Pas besoin d'être devin pour imaginer que ce changement de stratégie chez Volkswagen sur les modèles électriques va en appeler d'autres : rien qu'au sein du groupe, Skoda va inévitablement devoir baisser les prix de l'Enyaq et les principaux concurrents devraient vite s'aligner pour convaincre la clientèle. Surtout les modèles de Kia et Hyundai qui ne bénéficient plus du bonus écologique, certes baissé à 4 000€ en 2024 au lieu de 5 000€. Quand aux Chinois, devront-ils consentir à des baisses de prix encore plus spectaculaires pour convaincre les clients, maintenant que leurs modèles ne coûtent plus moins cher ?