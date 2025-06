Les politiques de mobilité en entreprise, de moins en moins autos centrées

Urbanisation, télétravail, nouvelles générations de salariés, enjeux RSE… Autant d’éléments qui viennent bousculer le schéma traditionnel des besoins de mobilité au sein des entreprises.

Si la voiture y occupe encore une place importante, les employeurs tendent de plus en plus à élargir leurs offres afin de répondre aux nouvelles attentes des salariés, en passant d’une logique de Car Policy à une logique de Mobility Policy. Décryptage avecDavid Decultot, responsable du département consulting chez Ayvens France, acteur majeur du secteur de la location longue durée et de la gestion des mobilités en entreprise.

Comment les entreprises gèrent-elles la transition d'une car policy traditionnelle vers une politique de mobilité plus globale ?

« Nous assistons à un véritable changement de paradigme. L’arrivée de nouvelles générations sur le marché du travail, combinée à l’essor du télétravail, modifie en profondeur les besoins de mobilité. Le schéma classique centré sur la voiture ne suffit plus. Une partie des collaborateurs attend une plus grande diversité d’options : transports en commun, covoiturage, autopartage, vélo, voire trottinette attendent une diversité d’options : vélo, transports en commun, covoiturage, autopartage, voire trottinette. L’enjeu pour les entreprises est désormais d’adapter leur offre à cette pluralité d’usages. »

La voiture est-elle en perte de vitesse dans ce nouveau paysage ?

« Pas nécessairement. La voiture reste essentielle pour de nombreux usages professionnels. Mais elle n’est plus exclusive. Aujourd’hui, il est plus pertinent de proposer une offre modulable selon les profils. Un salarié urbain n’aura pas les mêmes besoins qu’un technicien itinérant. Il s’agit aussi d’une réponse aux objectifs RSE : la mobilité représente en effet ne part importante des émissions de gaz à effet de serre dans les entreprises, notamment dans le secteur tertiaire. La diversification des moyens de transport devient ainsi un levier clé de réduction de l’empreinte carbone. »

Peut-on dire que l’on passe d’un menu imposé à un menu à la carte ?

« En quelque sorte oui. Notre application Ayvens Move incarne d’ailleurs cette logique. Elle permet aux salariés d’accéder à une large palette de solutions : location de vélos ou de voitures, abonnements aux transports publics, covoiturage, VTC, train, mobilité active… Le collaborateur choisit la solution la mieux adaptée à ses besoins, à l’instant T. Cette flexibilité est essentielle. »

Comment cela se traduit-il concrètement ?

« Prenons l’exemple du crédit mobilité. Un salarié éligible à une voiture de fonction peut y renoncer totalement ou partiellement, et disposer d’un budget pour financer d’autres modes de Transport. Ce budget est accessible via la carte Move. Autre formule : le pack voiture + vélo. Plutôt que d’opter pour un grand véhicule, un collaborateur peut choisir une voiture plus petite et l’associer à un vélo, selon ses besoins quotidiens. Cette approche offre une vraie liberté de choix. »

L’électrification des flottes reste un défi. Comment accompagnez-vous les entreprises dans cette transition ?

« Effectivement, électrifier une flotte ne s’improvise pas. Il faut lever des freins liés à l’usage, et parfois aussi des réticences psychologiques. Pour cela, nous proposons des solutions incitatives et concrètes, comme des tests de véhicules électriques pendant une période donnée, au travers de notre offre Flex (Location Moyenne Durée). Les collaborateurs peuvent ainsi vérifier si cela convient à leurs usages quotidiens. Nous avons également développé Ayvens Switch, une solution de flexibilité intégrée aux contrats LLD. Concrètement, cela permet à un conducteur de basculer jusqu’à 60 jours par an sur un véhicule thermique ou hybride pour des longs trajets ponctuels, notamment pour partir en vacances. »

Vous avez récemment lancé une offre de LLD sur véhicules d’occasion. Quelle est la logique derrière ce choix ?

« Il s’agit d’une réponse à une demande croissante. Avec l’augmentation des coûts dans le secteur automobile, de nombreux acteurs – PME, artisans, grands groupes – cherchent des alternatives économiques. La location longue durée de véhicules d’occasion répond à ce besoin, tout en permettant de respecter les exigences environnementales croissantes. Cela permet à nos clients de maîtriser leur budget tout en disposant de véhicules récents et moins émetteurs de CO₂. »

Est-ce aussi une bonne manière pour Ayvens d’optimiser ses actifs ?

« Avec notre nouvelle offre Re-Lease, nous prolongeons le cycle de vie de nos véhicules électriques avant de les remettre sur le marché de l’occasion. Cette nouvelle solution s’accompagne d’un service clé en main, incluant maintenance et assistance, associé aux contrats de location. Un service gagnant-gagnant entre nous et nos clients. »