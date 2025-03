Comment ça ? Vous ne voyez pas beaucoup de véhicules électriques près de chez vous. Ne vous inquiétez pas ça va bientôt venir. Car un grand nombre de constructeurs en proposent déjà un ou plusieurs dans leur catalogue, dont Renault et sa R5 E-Tech, Peugeot et son SUV E-5008, Hyundai et sa Ioniq 6, Citroën et sa ë-C3, Kia et son SUV EV3, Tesla sa Model 3, etc. Et ce phénomène va s'accentuer au fur et à mesure que va s'approcher l'année 2035. À cette date, à moins d'un dernier coup de théâtre, tous les constructeurs qui veulent vendre en Europe seront obligés de ne vendre que des voitures équipées d'une motorisation 100 % électrique !

Alors si vous êtes décidés, bien avant 2035, à vous équiper d'un véhicule électrique, ce dossier tombe à point parce qu'il recense 140 modèles électriques qui sont vendus dans notre pays. Et afin de mieux les distinguer entre eux, nous avons choisi de les classer par catégorie. Des citadines jusqu'aux grands SUV en passant par les berlines compactes, il y en aura pour tout le monde. Ce dossier est aussi l'occasion de découvrir les centaines d'essais de ces véhicules électriques qui ont été réalisés par les essayeurs Caradisiac. Ils analysent, scrutent sans complaisance les qualités et les défauts de chacun de ces modèles. Cela vous permettra de vous faire une idée la plus précise possible sur la voiture qui vous intéresse et sur ses concurrentes directes.

Quelles aides en 2025 pour une voiture électrique neuve ?

Le bonus écologique est attribué à tout acquéreur ou locataire d’un véhicule peu polluant. Depuis janvier 2023, l’aide ne s’applique qu’aux voitures particulières fonctionnant exclusivement à l’électricité, à l’hydrogène ou une combinaison des deux, et ayant une masse inférieure à 2,4 tonnes. À noter toutefois que les véhicules de la catégorie M2 (transport de personnes) bénéficient d’une dérogation de poids.

En 2025, le bonus écologique a évolué et a diminué. Il est attribué aux voitures électriques dont le score environnemental est favorable. Au total, près de 750 versions sont éligibles, un chiffre qui évolue selon les efforts des constructeurs. Retrouvez la liste complète et mise à jour ici.

En parallèle, le bonus est calculé selon plusieurs paramètres. Le montant de l’aide est fixé à 27 % du coût d’acquisition (TTC), mais ce dernier doit être inférieur à 47 000 €.

Le montant accordé dépend des revenus :

4 000 € pour une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 16 300 €

3 000 € pour une personne physique dont le revenu fiscal par part est supérieur à 16 300 €, et inférieur ou égal à 26 200 €

2 000 € pour une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est supérieur à 26 200 €

Quelles aides pour une voiture électrique d’occasion ?

Les voitures électriques n’ont droit à aucun coup de pouce de la part de l’État.