Airbags tueurs: comment savoir si votre voiture est concernée?

La scène a eu lieu fin avril à Paris, en marge de la présentation à la presse internationale du nouveau Citroën C5 Aircross. Interrogé par votre serviteur sur l’affaire des airbags Takata et du "Stop drive" qui a imposé l’arrêt à près de 240 000 voitures équipées d’airbags Takata, Thierry Koskas, qui était alors pour quelques jours patron de la marque aux chevrons, avait apporté la réponse suivante. "Les conditions dans lesquels on fait le Stop drive font que cela se passe de manière très apaisée. On a les airbags en stock, les concessionnaires sont capables de fournir des voitures de courtoisie si besoin. Maintenant, est-ce que ça m’énerve qu’on ait surtout parlé de Citroën alors que de nombreuses marques sont concernées ? Je dirais que je me fiche un peu des autres, ce que je veux surtout est qu’on arrête le bashing sur Citroën. On a eu une seule préoccupation qui était le bien-être de nos clients. Quand je vois le professionnalisme avec lequel cela se fait, et dont personne ne parle, je suis satisfait. Le réseau répare entre 4 et 5000 voitures par jour, donc ça se passe à une vitesse absolument dingue et en douceur. La marque a été endommagée par cette campagne. On a fait ce qu’il fallait par devoir de transparence, et ma seule préoccupation est que ce soit derrière nous. Ce sera le cas d’ici l’été puisque le stop drive sera fini dans le nord de la France."

Tout semblait donc d’opérer à peu près correctement, jusqu’à l’accident mortel survenu le 11 juin près de Reims et évoqué hier sur Caradisiac. Rappel des faits : la conductrice d’une C3 de 2015 a percuté une barrière de sécurité, et il apparaît que le mécanisme de son airbag, en se déployant trop violemment, ait projeté des morceaux de métal en sa direction, entraînant son décès.

Ce drame, qui s’ajoute à un autre décès en France métropolitaine et à de nombreux cas auparavant répertoriés outre-mer (au moins 11), a poussé Citroën à déclencher un stop-drive européen concernant 441 000 véhicules, dont 82 000 en France. Selon le décompte publié au printemps par le ministère des transports, les Citroën et DS concernées sont les suivantes :



Citroën

C3 II produits entre le 24/09/2008 et le 21/02/2017

C4 II produits entre le 02/02/2010 et le 20/05/2018

C Zéro produits entre le 10/2010 et le 02/2017



DS

DS 3 I produits entre le 05/12/2008 et le 30/05/2019

DS 4 I produits entre le 05/05/2010 et 2018

DS 5 produits entre le 30/06/2010 et le 09/02/2018



Reste que le scandale des airbags Takata touche de nombreuses autres marques et modèles, de Mercedes à Ferrari en passant par Toyota ou Volkswagen. 150 modèles fabriquées par 30 marques différentes sont concernées, et vous en trouverez la liste détaillée en cliquant ici.

Pour savoir si votre véhicule fait partie du lot, surtout n’attendez pas de recevoir un courrier du constructeur. Soyez actif: référez-vous au numéro de série de votre véhicule, indiqué notamment sur une plaque visible depuis le coin inférieur gauche de votre pare-brise ou à la ligne E de la carte grise de votre véhicule. En indiquant celui-ci sur une page spécifique du site web de votre marque (ici pour Citroën), ou en passant un simple coup de fil à un concessionnaire, vous disposerez de toutes les informations nécessaires.

Retenez enfin que l’opération de remplacement des airbags est gratuite et ne nécessite en théorie qu’une demi-journée d’immobilisation du véhicule. Mais avant l’été, et compte tenu de l’embouteillage qui s’annonce dans les ateliers, cela s’annonce hélas bien compliqué.