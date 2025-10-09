Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Toyota Hilux 4

Un Toyota Hilux survit à un sinkhole

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Adrien Raseta

2  

Ce pick-up Toyota Hilux a bien failli mal finir. L’utilitaire à benne réputé pour sa fiabilité se trouvait stationné à proximité immédiate de la formation d’un sinkhole à Bangkok.

Un Toyota Hilux survit à un sinkhole

Dans le monde des véhicules commercialisés à l’échelle du monde, il existe des références lorsqu’il est question de fiabilité. Le pick-up Toyota Hilux fait partie de ce genre très particulier avec des exemplaires fortement kilométrés aux quatre coins du globe. Ces séquences d’un sinkhole subit par la ville du Bangkok contribuent une nouvelle fois à cette image.

Les vidéos largement relayées sur les réseaux sociaux et les chaînes de télé montrent l’impressionnant trou prendre forme le 24 septembre dernier vers 7h15 sous une intersection de Samsen Road à Dusit juste en face de l’hopital Vajira et le commissariat de police de Samsen. Une fois l’affaissement terminé, le trou mesure 30 mètres de large pour près de 50 mètres de profondeur.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies youtube en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page

 

Aucun mort ni blessé

Les images font froid dans le dos. Mais bonne nouvelle, les dégâts ne sont que matériels. D’après les experts en charge du dossier, une fuite de canalisation associée aux récents travaux du métro et de la saison des moussons avec de fortes pluies sont les causes les plus probables de la formation de ce sinkhole spectaculaire.

2  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Toyota Hilux 4

Toyota Hilux 4

SPONSORISE

Actualité Toyota

Voir toute l'actu Toyota

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité