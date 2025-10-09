Un Toyota Hilux survit à un sinkhole

Dans le monde des véhicules commercialisés à l’échelle du monde, il existe des références lorsqu’il est question de fiabilité. Le pick-up Toyota Hilux fait partie de ce genre très particulier avec des exemplaires fortement kilométrés aux quatre coins du globe. Ces séquences d’un sinkhole subit par la ville du Bangkok contribuent une nouvelle fois à cette image.

Les vidéos largement relayées sur les réseaux sociaux et les chaînes de télé montrent l’impressionnant trou prendre forme le 24 septembre dernier vers 7h15 sous une intersection de Samsen Road à Dusit juste en face de l’hopital Vajira et le commissariat de police de Samsen. Une fois l’affaissement terminé, le trou mesure 30 mètres de large pour près de 50 mètres de profondeur.

Aucun mort ni blessé

Les images font froid dans le dos. Mais bonne nouvelle, les dégâts ne sont que matériels. D’après les experts en charge du dossier, une fuite de canalisation associée aux récents travaux du métro et de la saison des moussons avec de fortes pluies sont les causes les plus probables de la formation de ce sinkhole spectaculaire.