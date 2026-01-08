1926 - 2026 : histoires de centenaires

À l’orée de la nouvelle année, nous nous interrogeons sur les anniversaires qui nous attendent. À commencer par les centenaires.

Dans le domaine qui nous concerne ici, quels sont les événements qui en 1926, au cœur des années folles, ont vu l’industrie automobile s’inviter dans la vie culturelle ?

On pense d’abord au Metropolis de Fritz Lang dans lequel s’expriment les angoisses d’une civilisation industrielle engendrant des automates humains dans un monde organisé autour du profit.

Beaucoup d’affichistes, comme Cassandre ou Charles Loupot, s’éloignent de la naïveté de l’illustration et flirtent dans leurs publicités avec la manière des artistes contemporains. Dans ce domaine, les illustrateurs allemands s’attardent à l’envi sur la fusion de Daimler et Benz entérinée en juin 1926.

L’illustrateur britannique Frederick Gordon Crosby rend compte avec un réalisme émouvant les grandes scènes de la saison sportive. Il restitue ainsi l’ambiance des 24 Heures du Mans remportées par une Lorraine-Dietrich.

Le photographe Jacques-Henri Lartigue, fasciné par la course au début du siècle, se penche désormais sur le luxe et les concours d’élégance. Il capte un passage de son ami le Dr Boucard au volant d’une Rolls-Royce en balade à Royan en septembre.

La voiture symbolisant la libération de la femme au cours des années 1920, de nombreuses vedettes du show-business se montrent au volant de puissantes torpédos. Joséphine Baker prend la pose devant une Voisin C11 Charmant surnommée « lumineuse ».

Chef-d’œuvre de luminosité et de fonctionnalisme, cette voiture qui intéressera Le Corbusier est sans conteste la création la plus significative pour exprimer la modernité de son temps.

L’arrivée de Harley Earl chez General Motors annonce une révolution dans le domaine de la carrosserie. Il se voit confier le dessin d’un modèle pour une Cadillac plus abordable qui s’appellera LaSalle. L’année suivante il sera nommé à la tête de Art & Colour, le premier studio dédié au style chez un constructeur.

Beaucoup d’événements à redécouvrir tout au long de l’année…