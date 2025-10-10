Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Fiat Grande Panda

La nouvelle Fiat Grande Panda passe sous les 16 000€

Cédric Pinatel

Fiat France ouvre enfin les commandes de la version thermique à boîte manuelle de sa nouvelle citadine. Le prix se place au niveau de celui de sa cousine Citroën C3, mais avec une remise.

Ceci est une Fiat Grande Panda à moins de 16 000€.

On n’attendait plus qu’elle. Après son lancement en Italie, la version de base de la Fiat Grande Panda arrive enfin en France. Alors que la citadine italienne en version « Hybride » utilisait jusqu’à présent le moteur 1,2 litre turbo de 100 chevaux associé à un petit moteur électrique et une boîte automatique à double embrayage (prix minimum fixé à 19 400€ désormais), elle s’équipe du même moteur thermique dépourvu d’hybridation légère et accouplé à une boîte manuelle à six rapports.

C’est le même groupe motopropulseur que sur la Citroën C3 (aux dessous identiques), facturée de son côté 15 850€ dans cette configuration de base.

A partir de 15 900€ pour l’Italienne avec remise

Alors, combien pour cette nouvelle Grande Panda de base ? 16 900€ en finition Pop à l’équipement dépouillé, mais avec une remise de 1 000€ sans condition pour les particuliers. Elle se met donc au niveau de sa cousine, en espérant que cette remise reste permanente.

Comme la Française, la Grande Panda essence se contente du minimum dans sa finition de base Pop : la climatisation manuelle, un simple support pour téléphone sur la planche de bord et pas de tablette tactile centrale connectée.

La finition Icone nettement mieux dotée (jantes avec enjoliveurs, tablette à l’intérieur…) demande elle 19 400€ (avec remise de 1 000€ baissant le prix à 18 400€ au lancement) et sa déclinaison haut de gamme La Prima démarre à 20 400€ (en comptant la même remise). La tarification reste similaire à celle de la Citroën C3, affichée à 18 350€ en finition Plus à l’équipement correct.

Moins cher que la Renault Clio Génération

De son côté, la Renault Clio de cinquième génération démarre à 16 900€ en finition Génération. Elle se contente hélas d’un moteur essence de 65 chevaux, mais bénéficie d’un meilleur niveau d’équipement à l’intérieur avec la tablette tactile centrale à connectivité smartphone.

