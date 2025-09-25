Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Est-ce que ça suffit, une Renault Clio à 16 900€ ?

L’avantage du salon de Lyon, c’est qu’on peut aussi y observer des voitures sans la moindre option alors que les constructeurs privilégient généralement les variantes haut de gamme sur ce genre d'évènement. Et alors que la Clio vient de faire peau neuve, l’ancienne mouture reste-t-elle intéressante dans sa version de base ?

Est-ce que ça suffit, une Renault Clio à 16 900€ ?
Voilà à quoi ressemble une Renault Clio sans la moindre option. Elle est visible au salon de Lyon !

Sur les salons automobiles de Paris ou de Munich, on ne voit que des modèles haut de gamme exposés sur d’énormes stands aux budgets de décoration énormes. A celui de Lyon, en revanche, les têtes d’affiche côtoient les versions nettement moins « photogéniques », celles qui se vendent quand même sans être mises en avant dans la communication des marques.

Chez Renault alors que les nouvelles petites électriques attirent l’attention des visiteurs, le reste de la gamme est aussi présent : les SUV thermiques qui se vendent très bien, évidemment, mais aussi la Clio de cinquième génération en fin de carrière.

La Clio Evolution, la moins chère de toutes

C’est plus précisément un exemplaire de la finition « Evolution » qui se trouve sur le stand de la marque, cette nouvelle variante combinant une bonne dotation de série à un prix d’appel le plus bas possible.

Peinte en « Orange Valencia » (la teinte gratuite du catalogue), elle possède de série des jantes de 16 pouces « Boavista » qui cachent à l’arrière de jolis tambours. Elle affiche tout de même une jolie signature LED à l’extérieur et fait aussi quelques efforts à l’intérieur.

Outre une climatisation manuelle, elle cache un écran tactile central de 7 pouces doté d’un système de réplication smartphone sans fil, en plus d’un combiné d’instrumentation numérique et des vitres électriques à l’avant comme à l’arrière. Et franchement, la présentation intérieure n’a rien d’indigent malgré l’abondance de plastiques durs et l’univers noir.

Pas beaucoup de chevaux sous le capot, hélas

En revanche, il faut hélas composer avec un tout petit moteur essence de 65 chevaux combiné à une boîte manuelle. Pas l’idéal pour ceux qui utilisent leur citadine comme une vraie voiture polyvalente, ce que peut justement faire à merveille la Clio avec sa bonne habitabilité et son coffre généreux.

Le prix de cette Clio Evolution d’entrée de gamme ? 16 900€ (et 210€ de malus CO2). A titre de comparaison, une  Citroën C3 d’entrée de gamme démarre à 15 850€ avec un moteur essence beaucoup plus puissant (100 chevaux) mais une dotation de série moins bonne (pas de connectivité smartphone). La même Citroën C3 avec un équipement intérieur meilleur (finition You) demande 18 350€ et chez Dacia, une Sandero avec le même moteur que la Clio au châssis moins affûté s’affiche 14 700€ en finition Expression de milieu de gamme.

La Clio Evolution se place ainsi à mi-chemin entre les citadines low-cost et les modèles des marques généralistes. Elle n’a pas à rougir au niveau de sa présentation ni de son équipement de série mais son petit moteur la disqualifie auprès de ceux qui aiment disposer d’un bon niveau d’agrément mécanique.

Attention, la nouvelle Renault Clio de sixième génération coûtera beaucoup plus cher et fera très probablement l’impasse sur les petits moteurs et les finitions de base (au moins dans un premier temps).

