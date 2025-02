Deux mauvaises nouvelles pour la Citroën C3 thermique

14 990€. Voilà le prix de base de la Citroën C3 de quatrième génération à son lancement l’année dernière, avec un moteur essence de 100 chevaux (qu’il ne faut plus appeler « Puretech ») et une boîte de vitesses manuelle en finition « You », avec la climatisation manuelle mais sans l’écran tactile central offrant la connectivité smartphone.

Ce prix permettait à la Française de s’imposer largement comme la citadine de marque généraliste la moins chère du marché en excluant la Dacia Sandero. Il n’est plus valable : le constructeur aux chevrons vient d’augmenter les prix de toute la gamme de la C3 thermique qui démarre désormais à 15 240€ en finition You, 17 950€ en finition Plus et 19 450€ en finition Plus haut de gamme.

Le prix de la ë-C3 électrique ne bouge pas

A noter que cette augmentation des prix ne concerne pas la version électrique ë-C3, démarrant toujours à 23 300€ en finition de base You et à 27 800€ en finition haut de gamme Max.

Rappelons au passage qu’à motorisation identique, la Fiat Grande Panda demande une addition moins importante : sa cousine italienne démarre en effet à 18 900€ avec le moteur essence de 100 chevaux à boîte de vitesses automatique « électrifiée » contre désormais 20 650€ pour la Française, avec un équipement de série très légèrement meilleur dans le détail.

Notons aussi qu'avec l'entrée en vigueur du malus écologique 2025, la Citroën C3 thermique d'entrée de gamme reçoit 330€ de taxe à cause de ses 126 g/km de CO2. De quoi pénaliser d'autant plus son rapport prix-prestations même si elle conserve un avantage de prix sur ses concurrentes des marques généralistes.