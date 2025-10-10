Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Lamborghini

Est-ce que le design de Lamborghini va dans le bon sens ?

Dans Voitures d'exception / Ultra-sportives

Cédric Pinatel

8  

Le patron du design de Lamborghini montre sa vision des futures supercars de la marque. Attention, il touche à l’un des plus gros mythes du monde de l’automobile. Avec réussite ?

Est-ce que le design de Lamborghini va dans le bon sens ?
La remplaçante de la Revuelto devrait s'inspirer de cette étude de style.

Pour moi, le design des voitures de sport Lamborghini fait partie des choses les plus marquantes lorsqu’on aime les autos d’exception. Le style de la Miura était incroyablement audacieux à l’époque, celui de la Countach a carrément révolutionné le monde de la sportive de rêve. Depuis ce temps, tous les designers arrivés derrière pour concevoir les sportives de Lamborghini s’en sont inspirés pour faire évoluer ce style Lamborghini sans le dénaturer : les Diablo, Murcielago et Aventador ont toujours conservé les codes définis par la Countach tout en les faisant évoluer au fil des époques. Même remarque pour la très belle Gallardo lancée au début des années 2000 et sa remplaçante la Huracan.

Depuis 2016, le patron du design de Lamborghini s’appelle Mitja Borkert. C’est lui qui a la lourde tâche de dessiner les voitures de sport de la marque (mais aussi ses SUV, évidemment) et sous sa direction, toute la gamme de sportives a été renouvelée : la grande Revuelto a pris le relais de l’Aventador et la « petite » Temerario celui de la Huracan. Avec un design que je trouve plus déroutant par rapport aux codes historiques de Lamborghini.

Le Manifesto annonce les futures voitures de sport Lamborghini

A l’occasion d’une fête célébrant les 20 ans du Centro Stile de Lamborghini, Mitja Borkert et son équipe ont dévoilé le Manifesto. Son but ? Donner l’orientation stylistique des futures sportives de la marque, celles qui arriveront après les Revuelto et Temerario.

L’arrière du Manifesto s’inspire un peu de la Fenomeno, mais avec une forme radicalement différente de celles des sportives Lamborghini actuelles.
L’arrière du Manifesto s’inspire un peu de la Fenomeno, mais avec une forme radicalement différente de celles des sportives Lamborghini actuelles.

Ce Manifesto reprend la couleur et quelques éléments de la récente Fenomeno (une série spéciale basée sur la Revuelto), mais il affiche surtout une silhouette et des codes en nette évolution par rapport aux supercars actuelles de la marque. La forme des surfaces vitrées par exemple, mais aussi le style de la poupe et le travail sur le profil de la voiture. Le but est toujours le même depuis la Countach : parvenir à apporter de la nouveauté tout en restant fidèle aux principes de la marque de Sant’Agata.

Est-ce ça vous plaît ?

Je ne fais pas partie des fans de l’évolution stylistique prise par Lamborghini ces dernières années sur ses voitures de sport, même si je trouve que la Revuelto reste heureusement une machine fascinante et que la Temerario rend beaucoup mieux en vrai qu’en photo. Mais il y a je trouve quelque chose d’intéressant dans ce Manifesto et ce qu’il dégage. Et vous, est-ce que cette nouvelle orientation du design Lamborghini vous paraît prometteuse ?

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies instagram en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page
8  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

SPONSORISE

Actualité

Voir toute l'actu

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité