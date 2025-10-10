Est-ce que le design de Lamborghini va dans le bon sens ?

Pour moi, le design des voitures de sport Lamborghini fait partie des choses les plus marquantes lorsqu’on aime les autos d’exception. Le style de la Miura était incroyablement audacieux à l’époque, celui de la Countach a carrément révolutionné le monde de la sportive de rêve. Depuis ce temps, tous les designers arrivés derrière pour concevoir les sportives de Lamborghini s’en sont inspirés pour faire évoluer ce style Lamborghini sans le dénaturer : les Diablo, Murcielago et Aventador ont toujours conservé les codes définis par la Countach tout en les faisant évoluer au fil des époques. Même remarque pour la très belle Gallardo lancée au début des années 2000 et sa remplaçante la Huracan.

Depuis 2016, le patron du design de Lamborghini s’appelle Mitja Borkert. C’est lui qui a la lourde tâche de dessiner les voitures de sport de la marque (mais aussi ses SUV, évidemment) et sous sa direction, toute la gamme de sportives a été renouvelée : la grande Revuelto a pris le relais de l’Aventador et la « petite » Temerario celui de la Huracan. Avec un design que je trouve plus déroutant par rapport aux codes historiques de Lamborghini.

Le Manifesto annonce les futures voitures de sport Lamborghini

A l’occasion d’une fête célébrant les 20 ans du Centro Stile de Lamborghini, Mitja Borkert et son équipe ont dévoilé le Manifesto. Son but ? Donner l’orientation stylistique des futures sportives de la marque, celles qui arriveront après les Revuelto et Temerario.

Ce Manifesto reprend la couleur et quelques éléments de la récente Fenomeno (une série spéciale basée sur la Revuelto), mais il affiche surtout une silhouette et des codes en nette évolution par rapport aux supercars actuelles de la marque. La forme des surfaces vitrées par exemple, mais aussi le style de la poupe et le travail sur le profil de la voiture. Le but est toujours le même depuis la Countach : parvenir à apporter de la nouveauté tout en restant fidèle aux principes de la marque de Sant’Agata.

Est-ce ça vous plaît ?

Je ne fais pas partie des fans de l’évolution stylistique prise par Lamborghini ces dernières années sur ses voitures de sport, même si je trouve que la Revuelto reste heureusement une machine fascinante et que la Temerario rend beaucoup mieux en vrai qu’en photo. Mais il y a je trouve quelque chose d’intéressant dans ce Manifesto et ce qu’il dégage. Et vous, est-ce que cette nouvelle orientation du design Lamborghini vous paraît prometteuse ?