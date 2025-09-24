Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Lamborghini Temerario

La Lamborghini Temerario est-elle belle ? En direct du salon de Lyon 2025

Dans Voitures d'exception / Ultra-sportives

Cédric Pinatel

0  

A quelques mètres de la nouvelle Ferrari 296 Speciale, la nouvelle Lamborghini Temerario affiche sa plastique surprenante devant les visiteurs du salon de Lyon 2025. Difficile d’arriver après une merveille comme la Huracan !

La Lamborghini Temerario est-elle belle ? En direct du salon de Lyon 2025
Voici la Lamborghini Temerario, remplaçante de la Huracan.

Lamborghini vient de renouveler les deux vraies sportives de la gamme, la Revuelto remplaçant l’Aventador et la Temerario prenant le relai de la Huracan. Et dans les deux cas, le design de ces nouveautés a un peu dérouté les fans. Difficile d’arriver après des machines aussi sculpturales que l’Aventador et la Huracan, surtout pour la Temerario dont la découverte des premières photos officielle avait franchement étonné la personne qui écrit ces lignes.

La Temerario affiche en effet un design assez surprenant, combinant une face avant et une silhouette rappelant un peu la Gallardo à une partie arrière digne d’une véritable supercar. J’avoue avoir regretté franchement la Huracan à la vue de ces premières images.

Alors, elle est plus belle en vrai ?

Comme d’habitude avec ce genre de machine au dessin complexe, il faut les voir en vrai pour mieux apprécier la sophistication de leurs lignes dont on ne perçoit pas la sophistication en image. En chair et en os, la Temerario est quand même très impressionnante sur son stand à  Lyon surtout avec ce coloris violet. Je suis rassuré.

L'intérieur ressemble beaucoup à celui de la Revuelto V12.
L'intérieur ressemble beaucoup à celui de la Revuelto V12.

Sous le capot, en tout cas, la Huracan est larguée : équipée d’un inédit V8 biturbo de 4,0 litres envoyant 800 chevaux sur le train arrière, elle rupte à 10 000 tours / minute (!!) et possède aussi deux moteurs électriques pour entraîner ses roues avant et un troisième pour aider le V8. Puissance maximale totale cumulée : 920 chevaux. Malgré la masse en hausse (1 690 kg à sec), les performances sont évidemment en hausse : 0 à 100 km/h en 2,7 secondes, 340 km/h en vitesse de pointe. Hélas, la sonorité de ce V8 semble moins frissonnante que celle du fabuleux V10 atmosphérique de la Huracan. Bon, il nous reste quand même à l’essayer pour voir…

J'aime

Le design plus spectaculaire en vrai qu’en photo.
Le design plus spectaculaire en vrai qu’en photo.

Je n'aime pas

La sonorité décevant du V8 ?
La sonorité décevant du V8 ?

L’instant Caradisiac

Une Lamborghini reste une Lamborghini et quand même, ça fait toujours plaisir de constater ça. Posez une Temerario à côté d’un Urus SE et tout le monde n’aura d’yeux que pour la vraie voiture de sport plutôt que le SUV !

Photos (4)

Voir tout
0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Lamborghini Temerario

Lamborghini Temerario

SPONSORISE

Actualité Lamborghini

Voir toute l'actu Lamborghini

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/