La Lamborghini Temerario est-elle belle ? En direct du salon de Lyon 2025

Lamborghini vient de renouveler les deux vraies sportives de la gamme, la Revuelto remplaçant l’Aventador et la Temerario prenant le relai de la Huracan. Et dans les deux cas, le design de ces nouveautés a un peu dérouté les fans. Difficile d’arriver après des machines aussi sculpturales que l’Aventador et la Huracan, surtout pour la Temerario dont la découverte des premières photos officielle avait franchement étonné la personne qui écrit ces lignes.

La Temerario affiche en effet un design assez surprenant, combinant une face avant et une silhouette rappelant un peu la Gallardo à une partie arrière digne d’une véritable supercar. J’avoue avoir regretté franchement la Huracan à la vue de ces premières images.

Alors, elle est plus belle en vrai ?

Comme d’habitude avec ce genre de machine au dessin complexe, il faut les voir en vrai pour mieux apprécier la sophistication de leurs lignes dont on ne perçoit pas la sophistication en image. En chair et en os, la Temerario est quand même très impressionnante sur son stand à Lyon surtout avec ce coloris violet. Je suis rassuré.

Sous le capot, en tout cas, la Huracan est larguée : équipée d’un inédit V8 biturbo de 4,0 litres envoyant 800 chevaux sur le train arrière, elle rupte à 10 000 tours / minute (!!) et possède aussi deux moteurs électriques pour entraîner ses roues avant et un troisième pour aider le V8. Puissance maximale totale cumulée : 920 chevaux. Malgré la masse en hausse (1 690 kg à sec), les performances sont évidemment en hausse : 0 à 100 km/h en 2,7 secondes, 340 km/h en vitesse de pointe. Hélas, la sonorité de ce V8 semble moins frissonnante que celle du fabuleux V10 atmosphérique de la Huracan. Bon, il nous reste quand même à l’essayer pour voir…

L’instant Caradisiac

Une Lamborghini reste une Lamborghini et quand même, ça fait toujours plaisir de constater ça. Posez une Temerario à côté d’un Urus SE et tout le monde n’aura d’yeux que pour la vraie voiture de sport plutôt que le SUV !