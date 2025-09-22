Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
La Lamborghini Temerario sera l'une des reines du salon de Lyon 2025

Cédric Pinatel

Alors que le Mondial de Paris était boudé par les marques automobiles de prestige, celui de Lyon permettra d’observer toutes les nouvelles voitures de sport du marché. Chez Lamborghini, la Temerario prend la succession de la Huracan. Avec une technologie très différente !

La nouvelle Lamborghini Temerario, remplaçante de la Huracan.

Je me souviens encore de cette époque bénie où l’on pouvait admirer toutes les nouvelles voitures d’exception sur les salons automobiles. A Genève ou Paris, les plus belles sportives de la planète côtoyaient systématiquement les autos de monsieur tout le monde. Puis les marques de prestige ont commencé à bouder le Mondial de Paris et le salon de Genève a carrément implosé.

La bonne nouvelle, c’est que le salon de Lyon 2025 ne fera justement pas l’impasse sur les voitures de rêve. Outre une exposition dédiée aux supercars, l’évènement rassemblera toutes les marques d’exception (qui étaient d’ailleurs déjà là lors de la dernière édition de 2023).

La Temerario chez Lamborghini

Chez Lamborghini, il y aura une belle première française sur le stand : la toute nouvelle Temerario, cette berlinette hybride rechargeable de 920 chevaux qui remplace enfin la Huracan.

Son design change beaucoup par rapport à cette dernière et sa mécanique tranche radicalement avec celle des précédentes Lamborghini V10 : elle inaugure en effet un V8 biturbo de 4,0 litres développant 900 chevaux et ruptant à 10 000 tours / minute, assisté par trois moteurs électriques (comme la grande Revuelto V12). Puissance maximale totale ? 920 chevaux tout de même !

Chasseuse de Ferrari 296

Avouant 1 690 kg à sec sur la balance, cette nouvelle hybride rechargeable vise évidemment la Ferrari 296 GTB (elle aussi hybride rechargeable). Hélas, elle ne produit pas du tout la même sonorité que la Huracan dont le V10 atmosphérique était une merveille à expérimenter. Au niveau des performances en revanche, elle la surclasse largement. Mais elle est aussi devenue sensiblement plus lourde. 

Elle coûte 310 000€ en prix de base, ce qui reste plus « abordable » que les 500 000€ demandés par la Revuelto. Mais si vous voulez mon avis, un V12 atmosphérique vaut bien 200 000€. 

