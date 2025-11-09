La Lamborghini Temerario Super Trofeo répond à la Ferrari 296 Challenge

Quand on est un constructeur automobile aspirant à se forger une image très sportive, il est très bien vu de posséder sa coupe « monomarque ». Tout le monde connaît la Porsche Carrera Cup, cette institution qui a permis de repérer de nombreux talents en devenir. Les coupes monomarques de Ferrari et de Lamborghini, elles, visent plutôt à permettre à leurs clients de devenir de vrais gentlemen drivers dans des compétitions de luxe au volant de machines très puissantes.

A l’opposé de la toute nouvelle Peugeot 208 TC6, donc, voici la Lamborghini Temerario Super Trofeo. Elle prend la succession des Gallardo et Huracan Super Trofeo et commencera ses courses en 2027, un an après la Temerario GT3 dont le baptême du feu interviendra aux prochaines 12 Heures de Sebring face aux meilleures autos des autres marques.

650 chevaux sans hybridation

Alors que la Temerario de route utilise un V8 biturbo 4,0 litres de 800 chevaux associé à trois moteurs électriques pour développer une puissance totale de 920 chevaux en pointe, la Temerario Super Trofeo oublie les moteurs électriques et bride son bloc thermique. Cette pure propulsion revendique 650 chevaux en pointe et possède une boîte séquentielle Hoer, avec une carrosserie visuellement moins agressive que celle des dernières évolutions de la Huracan Super Trofeo.

Lamborghini explique qu’elle embarque le même groupe motopropulseur que la Temerario GT3, même si cette dernière ne développera au mieux que 560 chevaux à cause des brides réglementaires dans la catégorie FIA GT3. Notons au passage que cette Temerario GT3 limite son régime maximal à 8 200 tours/minute alors que la Temerario de route atteint 10 000 tours/minute.

Plus performante que la Ferrari 296 Challenge ?

En termes de puissance, la Ferrari 296 Challenge fait encore mieux avec ses 700 chevaux (via un V6 biturbo de 3,0 litres). Mais comme la Huracan Super Trofeo qui surclassait la Ferrari 488 Challenge Evo en chronos sur circuit, cette Temerario Super Trofeo comptera sans doute sur un aérodynamisme plus efficace (et pas si loin de celui d’une auto de la catégorie GT3) pour rester la compétition monomarque la plus rapide du monde (l’équipe de Lamborghini Squadra Corse la positionne toujours comme ça).

On ne connaît pas encore son prix mais elle devrait coûter largement plus de 300 000€ à l’achat comme toutes les autos de course de ce niveau de performances, avec un gros budget à prévoir pour la faire fonctionner tout au long d’une saison. C’est le haut du panier pour les riches qui veulent se mettre au pilotage…