La situation est très loin d’être désespérée chez Lamborghini

Comme Ferrari, Lamborghini a connu une année 2024 historique avec un nouveau record de livraisons et des bénéfices très satisfaisants. Compte tenu de la situation économique internationale plus tendue en 2025 et du fort repli du marché automobile chinois, il fallait s’attendre à des chiffres moins bons ces derniers mois et la marque au taureau publie bien des données à la baisse pour son troisième trimestre 2025.

Mais il n’y a pas vraiment péril en la demeure, loin de là : Lamborghini a livré 8 140 voitures neuves dans le monde sur les neuf premiers mois de l’année 2025, soit une baisse de 3,2 % par rapport à la même période de l’année dernière. Mais comme le rappellent les spécialistes d’Italpassion, ces chiffres s’expliquent en grande partie par la fin de carrière de la Huracan alors que sa remplaçante la Temerario n’est pas encore livrée aux clients.

Les clients se ruent toujours sur l’Urus et la Temerario

Car dans le même temps, le SUV Urus (passé à une mouture hybride rechargeable en début d’année) et la supercar Revuelto se vendent toujours comme des petits pains : 5 995 exemplaires livrés pour l’Urus SE et 1 512 exemplaires de la Revuelto.

Sachant que les livraisons de la Temerario vont commencer dans les jours à venir et même si certains clients se reporteront peut-être vers cette dernière plutôt que d’acheter une Revuelto, il y a de l’espoir pour les ventes de Lamborghini d’ici la fin de l’année (et pour 2026).

24,6 % de marge !

Malgré un chiffre d’affaires en léger repli (2,409 milliards d’euros sur les neuf premiers mois de 2025) et un résultat opérationnel qui chute (592 millions d’euros au lieu de 678 millions un an plus tôt), Lamborghini revendique toujours une marge de 24,6 %. Un sacré contraste à côté des bénéfices qui ont baissé de 99 % chez Porsche ! Ces résultats sont rassurants puisqu’ils ont été obtenus malgré la hausse des droits de douane aux Etats-Unis et d’importants investissements techniques sur les futurs modèles de la marque. Bref, Lamborghini va mieux que Porsche, Bentley et toutes les autres marques du groupe Volkswagen.