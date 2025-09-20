Les nouvelles Amalfi et 296 Speciale sur le stand Ferrari du salon de Lyon !

Si Ferrari n'a pas embarqué dans ses camions la nouvelle 849 Testarossa, elle aura déjà largement de quoi faire briller les yeux des petits et grands, avec en premier lieu l'Amalfi. Une auto qui n'est pas, à proprement parler, un nouveau modèle : elle reprend la base technique de la Roma sortie en 2020, en y ajoutant quelques améliorations et retouches esthétiques. On retrouve donc une GT 2 + 2 (avec des places arrière pour enfants), un V8 doublement suralimenté de 3,9 litres, le tout enrobé de panneaux de carrosserie intégralement nouveaux et pourtant proches des anciens.

À bord, peu de changements puisque l'on note surtout l'apparition d'une interface numérique améliorée compatible avec Apple Carplay & Android Auto. Grâce à de nouveaux turbos, le V8 à carter sec glane 20 ch, soit 640 ch au total (le couple reste à 760 Nm) pour un 0 à 100 km/h en 3s3 (un dixième de gagné dans l’exercice) et une vitesse maxi de 320 km/h.

On découvrira également la 296 Speciale, descendante des 360 Stradale, 458 Speciale et 488 Pista, à considérer donc comme une version extrême de la 296 GTB hybride. Elle revendique 1 410 kg à sec dans sa configuration la plus légère (avec les pièces de carrosserie en carbone optionnelles), soit 60 kg de moins que la GTB, le V6 3.0 biturbo en position centrale arrière perdant à lui seul 9 kg grâce notamment à des bielles en titane. Ce dernier développe 700 ch, soit 880 ch avec le concours de son homologue électrique (en mode Qualify). De quoi revendiquer un 0 à 100 km/h en 2s8 et un 0 à 200 en 7s.

Enfin, parce qu'elle pense également aux familles (enfin pas plus de quatre personnes quand même…), Ferrari viendra également avec son Purosangue : sans doute le SUV le plus élancé du marché (4,97 m de long pour 1,59 m de haut), et aussi le plus original avec ses portes à ouverture antagoniste. Sous son capot, toujours pas de motorisation hybride, mais le "bon vieux" V12 atmosphérique, distribuant ici 725 ch aux quatre roues, les passages de vitesses étant assurés automatiquement par une boîte robotisée double embrayage à 8 rapports.