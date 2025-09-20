Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Ferrari Amalfi

Les nouvelles Amalfi et 296 Speciale sur le stand Ferrari du salon de Lyon !

Dans Salons / Salon de Lyon

Alan Froli

1  

Déçu de ne pas trouver de stand Ferrari lors des dernières éditions du Mondial de l'Auto de Paris ? Alors venez à Lyon : la prestigieuse marque italienne y exposera deux nouveautés passionnantes, à savoir l'Amalfi remplaçante de la Roma et la 296 "Speciale"…

Les nouvelles Amalfi et 296 Speciale sur le stand Ferrari du salon de Lyon !

Si Ferrari n'a pas embarqué dans ses camions la nouvelle 849 Testarossa, elle aura déjà largement de quoi faire briller les yeux des petits et grands, avec en premier lieu l'Amalfi. Une auto qui n'est pas, à proprement parler, un nouveau modèle : elle reprend la base technique de la Roma sortie en 2020, en y ajoutant quelques améliorations et retouches esthétiques. On retrouve donc une GT 2 + 2 (avec des places arrière pour enfants), un V8 doublement suralimenté de 3,9 litres, le tout enrobé de panneaux de carrosserie intégralement nouveaux et pourtant proches des anciens.

À bord, peu de changements puisque l'on note surtout l'apparition d'une interface numérique améliorée compatible avec Apple Carplay & Android Auto. Grâce à de nouveaux turbos, le V8 à carter sec glane 20 ch, soit 640 ch au total (le couple reste à 760 Nm) pour un 0 à 100 km/h en 3s3 (un dixième de gagné dans l’exercice) et une vitesse maxi de 320 km/h

Par rapport à la Roma, les projecteurs s'affinent, le spoiler avant pousse, les trous d'aération du moteur descendent dans la partie noire du bouclier et les portes prennent du galbe. Tarif : 240 000 €.
Par rapport à la Roma, les projecteurs s'affinent, le spoiler avant pousse, les trous d'aération du moteur descendent dans la partie noire du bouclier et les portes prennent du galbe. Tarif : 240 000 €.

On découvrira également la 296 Speciale, descendante des 360 Stradale, 458 Speciale et 488 Pista, à considérer donc comme une version extrême de la 296 GTB hybride. Elle revendique 1 410 kg à sec dans sa configuration la plus légère (avec les pièces de carrosserie en carbone optionnelles), soit 60 kg de moins que la GTB, le V6 3.0 biturbo en position centrale arrière perdant à lui seul 9 kg grâce notamment à des bielles en titane. Ce dernier développe 700 ch, soit 880 ch avec le concours de son homologue électrique (en mode Qualify). De quoi revendiquer un 0 à 100 km/h en 2s8 et un 0 à 200 en 7s.

Pensée pour la piste, la 296 Speciale prouve qu'hybridation et sportivité pure et dure ne sont pas incompatibles.
Pensée pour la piste, la 296 Speciale prouve qu'hybridation et sportivité pure et dure ne sont pas incompatibles.

Enfin, parce qu'elle pense également aux familles (enfin pas plus de quatre personnes quand même…), Ferrari viendra également avec son Purosangue : sans doute le SUV le plus élancé du marché (4,97 m de long pour 1,59 m de haut), et aussi le plus original avec ses portes à ouverture antagoniste. Sous son capot, toujours pas de motorisation hybride, mais le "bon vieux" V12 atmosphérique, distribuant ici 725 ch aux quatre roues, les passages de vitesses étant assurés automatiquement par une boîte robotisée double embrayage à 8 rapports

N'en déplaise aux puristes, le Pur-sang reste une véritable poule aux œufs d'or pour Ferrari depuis sa sortie en 2022, malgré un tarif de 443 245 €.
N'en déplaise aux puristes, le Pur-sang reste une véritable poule aux œufs d'or pour Ferrari depuis sa sortie en 2022, malgré un tarif de 443 245 €.
1  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Ferrari Amalfi

Ferrari Amalfi

SPONSORISE

Actualité Ferrari

Voir toute l'actu Ferrari

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/