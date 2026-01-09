MG dévoile son nouveau grand SUV électrique pour espérer séduire les familles au salon de Bruxelles

Après la disparition du Marvel R en début d’année dernière, MG ne possédait plus de grand SUV électrique. Ce vide est désormais comblé par la MGS6 EV qui prend place au sommet de la gamme électrique.

Long de 4,71 m, ce nouveau SUV chinois ne se distingue par son style très audacieux. C’est même tout le contraire, les lignes sont particulièrement consensuelles. Aucune prise de risque. Les liens de parenté avec le MGS5EV est évident. On retrouve donc un éclairage sur deux niveaux et un bandeau lumineux arrière qui rejoint les feux. Ces derniers sont d’ailleurs très proches de ceux de certains Audi.

À l’intérieur, on est tout de suite frappé par l’habitabilité arrière particulièrement généreuse, notamment au niveau de l’espace aux jambes. Petite déception concernant le volume de chargement avec seulement 493 litres, ce qui est peu pour la catégorie, mais il se rattrape quand on rabat les sièges arrière avec plus de 1 900 litres, une excellente valeur. À cela s’ajoute un frunk oscillant entre 102 et 124 litres suivant les versions.

Aux places avant, la planche de bord se caractérise par une instrumentation numérique de 10,25 pouces relayée par un affichage tête haute avec technologie de réalité virtuelle. L’écran multimédia mesure 12,8 pouces et concentre la majorité des commandes, ce qui aboutit à une ambiance très épurée. Attention donc à l’ergonomie qui peut se révéler complexe.

Ce MGS6 EV sera disponible en trois versions : La première développera 244 ch, 350 Nm pour une autonomie de 530 km grâce à une batterie de 77 kWh, que l’on retrouve sur toutes les versions. La longue autonomie dispose de 230 ch, mais elle est capable d’atteindre 680 km. Enfin, la version sportive avec ses 4 roues motrices développe 361 ch, 540 Nm de couple pour une autonomie de 485 km. La capacité de recharge maximale est de 144 kW en courant continu.

