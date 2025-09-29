Max Verstappen gagne en Ferrari pendant son temps libre en humiliant tout le monde

Max Verstappen est à la fois le meilleur pilote du monde et quelqu’un d’assez susceptible. Il y a quelques semaines, après avoir revendiqué des chronos exceptionnels réalisés sur la Nordschleife au volant d’une Ferrari 293 GT3, il s’était fait copieusement critiquer par les meilleurs pilotes spécialistes de ces autos de course : on l’accusait d’avoir utilisé une voiture ne répondant pas à la réglementation du Nürburgring Langstrecken-Serie, ce championnat disputé sur le grand Nürburgring. Des habitués de la discipline comme Maro Engel affirmaient qu'ils ne pouvait pas avoir signé ces temps canon à armes égales, faute de disposer d’une expérience suffisante sur ce terrain.

Non seulement Max Verstappen répondait personnellement à ces critiques quelques heures plus tard, mais ça lui a donné envie de venir prouver ses dires directement dans la compétition et non plus simplement dans des sessions d’essai. Il a donc passé son « permis » du championnat Nürburgring Langstrecken-Serie sur la Nordschleife comme un débutant, en pilotant une Porsche 718 GT4 bridée en signant déjà des performances éclatantes, lui donnant le droit de participer à la course de ce week-end dans la catégorie reine GT3 au volant d’une Ferrari 296 GT3.

Verstappen gifle tout le monde

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la prestation de Max Verstappen dans sa première course sur le Nürburgring a été hors normes. Parti troisième après des qualifications perturbées par le trafic, il a tout de suite pris la tête et a terminé son relai avec plus d’une minute d’avance sur le second ! Sa Ferrari préparée par Emil Frey Racing et partagée avec son coéquipier Chris Lulham, moins rapide que lui et géné par des périodes de neutralisation, s’est imposée avec 24 secondes d’avance sur la Ford Mustang GT3 de l’équipe HRT.

Il y avait moins de concurrence sur cette « petite » épreuve que lors des 24 Heures du Nürburgring, mais le niveau du « rookie » Max Verstappen dans ces conditions a été absolument éclatant. Le niveau d’engagement et de passion du quadruple champion du monde de Formule 1, victorieux lors du dernier GP de Baku, paraît infini et il semble tenir personnellement à humilier ses contradicteurs tout en prenant du plaisir de pilotage pendant son temps libre !

Et maintenant, osera-t-il se confronter aux 24 Heures du Nürburgring pour battre tous les meilleurs pilotes de la discipline sur cette course ô combien prestigieuse ? Une chose est sûre : en 2026, il n’y aura pas de conflit de date entre la Formule 1 et les 24 Heures du Nürburgring…