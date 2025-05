Soupçonné de triche, Verstappen dément et répond par la victoire

Max Verstappen est un pilote de Formule 1 au sommet de son art : même si sa monoplace n’est plus aussi dominatrice cette saison, il vient de remporter le grand prix d’Emilie-Romagne après avoir doublé la McLaren d’Oscar Piastri au départ. Il parvient ainsi à rester dans le coup au championnat pilotes, distancé de seulement de 22 points au classement par le jeune prodige australien et de 9 points par son coéquipier Lando Norris.

Mais Max Verstappen, c’est aussi un fou passionné de voitures et de pilotage. A tel point qu’il s’était rendu, quelques jours après être devenu papa pour la première fois, sur la Nordschleife au début du mois pour y rouler au volant d’une Ferrari 296 GT3 décorée aux couleurs de son écurie Verstappen (qui engage des GT3 dans d’autres compétitions). Non seulement il s’y est beaucoup amusé, mais il y aurait également battu le record chronométrique du championnat Nürburgring Langstrecken-Serie en seulement trois tours et avec un réservoir de carburant plein !

Les pilotes d’usine du GT3 doutent

Cette performance, qui paraît quand même incroyable sachant que Max Verstappen ne connaît pas très bien la Nordschleife (ni les autos de cette catégorie) et que le championnat en question est bourré d’excellents pilotes d’usine dont certains ont largement le niveau pour rouler en Formule 1, a surpris tout le monde. Au point d’avoir fait douter les professionnels du championnat et de ces GT3, affirmant que Max Verstappen avait roulé avec une Ferrari ne respectant pas les restrictions réglementaires (puissance, hauteur de caisse…) du championnat Nürburgring Langstrecken-Serie. En d’autres termes, sa voiture était plus performante que celles du championnat et battre le record chronométrique dans ces conditions n’avait donc plus rien d’un tour de force.

Mais justement, Max Verstappen a fermement démenti ces affirmations. Sur Twitter (X), il a personnellement répondu à Maro Engel (un excellent pilote d’usine de la catégorie GT3) qui disait que le quadruple champion du monde de F1 avait réussi ce chrono avec une voiture ne respectant pas les règles de bridage du championnat allemand : « faux. Ne diffusez pas de fausses informations alors que vous ne connaissiez pas la configuration de la voiture. Pourquoi aurais-je participé à cette séance avec une configuration non conforme ? ». Ce à quoi Maro Engel a répliqué que « les bruits de couloir du paddock du Nürburgring n’étaient donc pas vrais ».

Bientôt Max Verstappen en course sur la Nordschleife ?

Même s’il ne s’agissait que d’une séance d’essais libres et les voitures n’ont pas été vérifiées par les commissaires sportifs comme c’est le cas en compétition, Max Verstappen affirme que sa voiture respectait bien la réglementation du championnat. Contactés par nos soins, les organisateurs du championnat nous ont dit que « la voiture respectait probablement cette réglementation et que c’était le souhait de l’équipe », sans pouvoir apporter de vrais éléments de preuve.

Une chose est sûre : le record chrono de Max Verstappen embarrasse certains des meilleurs pilotes professionnels de cette catégorie car il laisse imaginer que le champion de F1 l’a battu sans aucune expérience de la discipline. Max Verstappen dit cependant beaucoup roulé au simulateur sur la Nordschleife et il a aussi peut-être bénéficié de circonstances favorables au niveau du trafic rencontré sur le circuit, inférieur par rapport à celui des compétitions dans le championnat Nürburgring Langstrecken-Serie. Mais connaissant l’orgueil de Max Verstappen, peut-être qu’il viendra carrément se mesurer aux pilotes du championnat dans une vraie course entre deux grands prix de F1 pour prouver son talent !