La passion de Max Verstappen est vraiment sans limite

Quand on est un pilote de Formule 1, toutes les autres voitures de série et de course paraissent lentes. Lorsqu’on est payé des dizaines de millions d’euros pour piloter les machines à quatre roues les plus performantes de la planète pendant plus de vingt week-ends par an, avec tout ce que cela implique en temps de préparation, l’envie de sacrifier des jours pour aller rouler sur d’autres types de voitures est généralement plus facile à contenir.

Mais il existe des exceptions à ce principe : Nico Hulkenberg qui est allé gagner les 24 Heures du Mans alors qu’il roulait en Formule 1, par exemple, ou Lewis Hamilton qui adore passer du temps en supercars.

Max Verstappen n’arrête jamais de piloter

Mais en matière de passion pour le pilotage, Max Verstappen dépasse sans doute tous ses rivaux. Non seulement le quadruple champion du monde en titre de Formule 1 pratique régulièrement le « sim racing » pour faire des compétitions virtuelles pendant l’intersaison de Formule 1, mais il aime aussi beaucoup les supercars de route comme l’Aston Martin Valkyrie.

Encore plus fou : alors qu’il possède toujours un calendrier très chargé en ce moment et qu’il essaie de tirer le meilleur de sa monoplace Red Bull en Formule 1 (par exemple au Grand Prix de Miami le week-dernier) en plus d’être devenu papa la même semaine, il arrive tout de même à trouver du temps pour aller piloter d’autres voitures de course.

Appelez-le Franz Hermann

Cette fin de semaine, il a en effet pris le volant d’une Ferrari 296 GT3 sur la Nordschleife où se tenaient des essais du championnat Nürburgring Langstrecken-Serie. Aux commandes de la voiture préparée par Emil Frey Racing et décorée aux couleurs de la structure Verstappen.com qui engage des autos dans d’autres championnats, il utilisait le pseudonyme « Franz Hermann » pour ne pas être trop dérangé.

Et d’après Misha Charoudin, il aurait tout simplement battu le record chronométrique absolu du tracé chez les GT3 dans sa version de compétition de cette série avec un temps de 7 minutes et 48 secondes, une seconde plus vite que la précédente marque. Le tout avec un réservoir de carburant plein et sans s’en vanter. Bref, Max Verstappen est un fou de pilotage. Peut-être le plus grand obsédé de cet art dans toute l’histoire du sport automobile !