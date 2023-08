Max Verstappen est en train de renter dans la légende des meilleurs pilotes de tous les temps. Dominant outrageusement le championnat du monde de Formule 1 avec Red Bull depuis 2022 après un duel absolument légendaire contre Lewis Hamilton en 2021, il a pris comme les 19 autres pilotes du plateau des vacances méritées ce mois d’août. Au programme de ces vacances ? Une petite virée près de Monaco au volant de sa nouvelle voiture de sport, une Aston Martin Valkyrie. Oui, le jeune prodige de Formule 1 fait partie des rares privilégiés clients de l’extraordinaire supercar anglaise. Qui a d’ailleurs été conçue sous la supervision d’Adrian Newey à l’origine, le génial directeur technique de Red Bull F1.

Des gens insultent Max Verstappen à cause d'une vidéo en Aston Martin Valkyrie sur l'autoroute A8

Publiée par un ami de Max Verstappen installé sur le siège passager, la courte vidéo fait rêver à la fois les fans de Formule 1 et ceux de ces machines hors normes. Mais elle suscite aussi des réactions négatives et même des insultes sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que la Valkyrie de Max Verstappen, une supercar de 1176 chevaux capable de rouler à plus de 350 km/h, atteint 124 km/h à un moment de la vidéo. Or, elle circule sur une portion limitée à 90 km/h. Des internautes reprochent ainsi au double champion du monde de « donner le mauvais exemple », pensant peut-être que cela inciterait les nombreux jeunes propriétaires d’Aston Martin Valkyrie (machine coûtant près de trois millions d'euros tout de même) à essayer d’atteindre de telles vitesses en-dehors des circuits.

Max Verstappen jugé et insulté par le tribunal des réseaux sociaux

« Le roi des inconscients et des imbéciles orgueilleux surtout. Il se met en danger ainsi que tous les autres conducteurs sur la route, surtout dans un tunnel où ça peut devenir un couloir de la mort. Ce crétin est d’une bêtise pas possible », écrit par exemple un certain « Doktor Green » dans un commentaire Twitter (qu’il faut appeler « X » depuis quelques jours) repéré par Nice-Matin. Dans l’esprit de ces gens non seulement insulter publiquement et gratuitement quelqu'un ne pose aucun problème, mais le fait de rouler à 124 km/h sur une double voie quasiment vide au volant d’une supercar peut transformer la route en « couloir de la mort » (en plus de faire la démonstration de son orgueil). Heureusement, d’ailleurs, que cette Valkyrie n’était pas conduite par Sébastien Loeb, décrit par certains internautes comme un meurtrier en puissance lorsqu’il expliquait se sentir plus à l’aise à 180 km/h sur l’autoroute en s’endormant moins.

Il lui est également reproché par certains de ne tenir le volant que d’une seule main pendant quelques instants car il utilise l’écran tactile central avec l’autre, ce qui reste pourtant légal dans le code de la route français. Ou de porter un casque antibruit, un dispositif fourni ici par Aston Martin pour couvrir les hurlements permanents du V12 Cosworth (capable de hurler à plus de 11 000 tours / minute) installé à quelques centimètres des oreilles des deux occupants, alors qu’il est interdit par le code de la route de se couvrir les oreilles de cette façon pour d’évidentes raisons de sécurité. Sauf que le dispositif d’Aston Martin est relié à un micro installé à l’extérieur de la voiture et permet précisément au conducteur d’écouter ce qu’il se passe dehors. On le critique même pour sa position sur la voie de gauche alors qu’il n’y a personne devant ! Bref, on espère que les auteurs de ces remarques restent en toutes circonstances des conducteurs exemplaires et on se demande s’il existe un peu de mesure et de nuance chez ces gens pour lesquels il semble possible qu’un champion du monde de Formule 1, même concentré, puisse perdre le contrôle et semer la mort à 124 km/h à allure stabilisée sur une autoroute presque vide au volant de la meilleure supercar du monde. Ah, le monde fabuleux des commentaires sur Internet !