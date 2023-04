Sébastien Loeb, la vitesse sur autoroute et les voitures électriques

Lors d’une interview avec les journalistes du Figaro en marge de l’annonce de son nouveau programme dans le championnat du monde de rallycross, Sébastien Loeb a été interrogé sur les limitations de vitesse et la pertinence de passer de 130 à 110 km/h en France. « Je ne vous réponds pas en tant que professionnel de la sécurité routière mais si on me prouve que c’est meilleur pour la sécurité de rouler à 110 km/h pour la sécurité, alors pas de problème. Mais n’oublions pas que les gens ont roulé longtemps sans radar à 130 km/h dans des voitures pourries sur le plan de la sécurité. Les constructeurs ont fait tellement de progrès dans ce domaine ! Moi à 110 km/h au volant, je suis plus dangereux qu’à 180 km/h car j’ai tendance à m’endormir… », avouait-il.

Cette dernière déclaration est depuis très largement commentée sur les réseaux sociaux, comme le rapportent les journalistes de La Dépêche. Certains lui reprochent d’inciter les Français à adopter un comportement dangereux, d’autres de menacer carrément la vie des autres automobilistes. Le nonuple champion du monde des rallyes se fait même insulter copieusement par des internautes estimant ce point de vue comme absolument indéfendable, sans aucune nuance. Permettons-nous tout de même de ne pas imaginer Sébastien Loeb en train de slalomer à 180 km/h entre les voitures dans les bouchons et de réfléchir un instant sur la pertinence de sa remarque sur le lien entre vitesse et endormissement, un sujet intéressant qui mériterait des études plus poussées. Admettons bien évidemment que l’augmentation de la vitesse a inévitablement un impact négatif sur la consommation d’énergie, mais qu’en est-il de la sécurité ? En 2011, une étude réalisée par le Centre médical veille sommeil prouvait qu’un conducteur somnolait moins sur un rythme rapide et moins monotone qu’en restant en permanence à la limitation de vitesse (sur un trajet de 900 km).

Loeb, fan de la voiture électrique

Dans cette longue interview du Figaro, Sébastien Loeb se confie aussi sur son amour des voitures électriques, expliquant qu’il faut arrêter de croire qu’il ne s’intéresse qu’aux voitures thermiques : « j’utilise une Porsche Taycan au quotidien. Au départ, je ne suis pas un fan de cette technologie et j’ai quand même voulu essayer. Depuis, je n’ai jamais repris ma 911 ! Pour mes déplacements quotidiens c’est génial, il n’y a rien qui accélère autant, pas même ma Lamborghini. J’emmène ma fille à la gym, je fais les bouchons. Sans boîte de vitesses, ça ne fait pas de bruit et comme je passe mes trajets au téléphone, c’est pratique. On n’a pas à payer 2 euros le litre et c’est meilleur pour la planète », explique ainsi Sébastien Loeb.