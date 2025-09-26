Les vraies voitures de rêve du salon de Lyon 2025

Le salon de Genève n’existe plus et le Mondial de l’automobile de Paris a été lâché par les constructeurs automobiles d’exception. Mais au salon de Lyon, l’interaction des marques de prestige avec leurs concessionnaires locaux permet d’assurer la présence de ces véhicules qui font, pour nous, partie des choses incontournables que l’on doit pouvoir voir dans un bon salon automobile.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

Il est ainsi possible d’admirer les derniers modèles de chez Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Lotus, Porsche, McLaren, Maserati ou Bentley en plus d’une collection d’exemplaires véritablement spéciaux et d’une première mondiale intéressante, celle de l’Aspark Owl Roadster japonaise. Espérons que le prochain mondial de Paris 2026 fera encore mieux que ça !

Alpine A110 R Ultime

La version bien nommée et extrême de l’Alpine A110 s’expose à Lyon dans une configuration absolument fascinante à regarder. Dans cette version gris mat à l’intérieur rouge, elle fait forte impression. Hélas, elle coûte plus de 300 000€ dans cette configuration !

Lamborghini Temerario

Aux côtés de l’Urus SE, la remplaçante de la Huracan prend la pose et nous rassure : elle ressemble toujours à une vraie Lamborghini même si on préfère le design de son prédécesseur. Sous le capot, il y a désormais plus de 920 chevaux hybrides.

Bentley Continental GT

Chez bentley, la Continental GT est aussi devenue une hybride rechargeable. Elle revendique 782 chevaux en puissance maximale avec son V8 biturbo électrifié.

Aston Martin Vanquish Volante

Près du DBX S et d’une très jolie Vantage, la nouvelle Aston Martin Vanquish Volante s’expose dans une configuration assez osée. Elle envoie 835 chevaux sur ses seules roues arrière et un couple camionesque de 1 000 Nm.

Ferrari Amalfi & 296 Speciale

Chez Ferrari, le SUV Purosangue côtoie la dernière Amalfi (remplaçante de la Roma) et la nouvelle 296 Speciale de 880 chevaux. Elle est dans une configuration sacrément voyante !

McLaren

Rival de Ferrari, McLaren expose sa récente 750S et son Artura Spider. La première est 100 % thermique, la seconde est hybride rechargeable.

Maserati MCPura

Chez Maserati, la star du stand est la MCPura. Cette évolution de la MC20 ne change que très peu au niveau du design.

Porsche 911 Turbo S

La toute nouvelle Porsche 911 Turbo S est un monstre de puissance : son flat-six biturbo hybride envoie 711 chevaux aux quatre roues ! On l’a déjà approchée chez Caradisiac. Et il y a la terrifiante GT3 RS Mantey Racing en face d’elle.

Lotus Evija

Elle a du mal à se vendre mais la Lotus Evija est bien au salon de Lyon en face des autres modèles électriques de la marque et de l’Emira thermique. Elle développe 2 000 chevaux, tout de même.

BMW M5 Touring

Près des modèles plus grand public de la marque, la nouvelle BMW M5 Touring rappelle aux visiteurs du stand que la marque aime encore les grosses familiales ultra-puissantes. Avec un V8 hybride rechargeable de 727 chevaux.

Mercedes-AMG GT et Classe G

La Mercedes-AMG GT de seconde génération reste une super-sportive au physique assez marquant et le Classe G aussi, même s’il ne joue pas vraiment sur le même terrain.

Aspark Owl Roadster

C’est la fameuse première mondiale du salon de Lyon 2025 : une inédite version roadster de l’Aspark Owl, une supercar électrique quadrimoteur de 1 953 chevaux affichée à plus de trois millions d’euros ! Elle espère se vendre à 20 exemplaires et mesure moins d’un mètre de haut. On n’avait jamais vu aussi bas…

Et plein d’autres merveilles !

Il y a aussi d’autres supercars amenées par des clients, comme une sompteuse Aston Martin Valour et plusieurs Ferrari spéciales comme la SP3 Daytona et la Monza SP1. Ou encore une Bugatti Chiron, une McLaren Senna, une Lamborghini Aventador Ultimae. Les « spotters » vont se régaler…