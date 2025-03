Aston Martin Vanquish Volante, pour les printemps qui chantent et qui poussent très fort

Ca y est, Aston Martin a entièrement renouvelé sa gamme de GT. Après la DB12 disponible en coupé et Volante, la Vantage proposée en coupé et en Roadster, voici la Vanquish Volante pour compléter le catalogue du constructeur anglais (à côté du SUV DBX et des supercars Valkyrie et Valhalla).

Modèle le plus haut de gamme d’Aston Martin chez les GT, la Vanquish concurrence la Ferrari 12cilindri avec un V12 biturbo aux performances colossales : ce bloc de 5,2 litres signé du constructeur anglais revendique pour rappel 835 chevaux et 1000 Nm de couple, à comparer aux 830 chevaux et 678 Nm de couple de la Ferrari 12cilindri dépourvue de turbos.

Dans sa déclinaison Volante, cette Vanquish prend inévitablement de la masse à cause des renforts structurels nécessaires pour compenser l’ablation du toit. Elle émarge à 1 880 kg à sec mais ses performances annoncées restent spectaculaires : non seulement elle abat le 0 à 100 km/h en 3,4 secondes, mais elle atteint surtout 345 km/h en vitesse de pointe. Vous ne trouverez pas de cabriolet à moteur avant aussi rapide que ça sur le marché puisque sa rivale italienne « plafonne » à 340 km/h.

Une capote électrique rapide

La Vanquish Volante se décapote en 14 secondes via le système électrique commandant sa capote souple et se referme en 16 secondes (opération possible jusqu’à 50 secondes), ce qui reste pratique dans une utilisation quotidienne.

Côté style pas de doute, c’est bien une vraie Aston Martin avec un profil remarquablement élégant et une silhouette subtilement musclée. Chaussée de Pirelli P-Zero classiques (mais développés sur-mesure), elle conserve bien évidemment tous les éléments mécaniques du coupé avec sa boîte de vitesses ZF automatique à huit rapports, son différentiel à glissement limité piloté électroniquement sur le train arrière et ses amortisseurs Bilstein DTX.

Plus de 400 000€ ?

On ne connaît pas encore le prix de la bête mais sachant que la Vanquish coupé démarre à 389 000€, cette Volante devrait franchir la barre des 400 000€. Sachant que la Ferrari 12cilindri Spider demande au minimum 427 000€ sans options, il n’y a rien de choquant à ça. Précisons enfin que la Vanquish, toutes carrosseries confondues, se limitera à une production de 1000 exemplaires par an.