L'hypercar électrique Aspark Owl roadster file à plus de 400 km/h !

0 à 100 km/h en moins de 2 secondes, une vitesse maximale de 438,7 km/h : les chiffres de cet "hyperoadster" électrique japonais donnent le tournis. Revue de détails…

Avant même de parler des performances, évoquons la hauteur : 91 cm de haut. Une voiture aussi basse a-t-elle déjà foulé la route ? Pas sûr. Et cette taille conditionne tout, à commencer par la position de conduite, comparable à celle d'une Formule 1 avec les tibias à l'horizontale, au-dessus des fesses. Et elle participe, évidemment, aux performances de feu. Des performances records en version fermée jusqu'à l'arrivée d'un bolide chinois ultrarapide, et remarquables en roadster.

Des performances obtenues grâce à l'énergie électrique qui délivre 1 953 ch aux quatre roues, propulsant les 2 050 kg de l'ensemble (pas de miracle avec une batterie NMC de 69 kWh) de 0 à 100 km/h en seulement 1s78 et jusqu'à une vitesse maximale de 413 km/h.

À cette vitesse, évidemment, on ne va pas loin. Et à allure cool, ce n'est pas la folie non plus avec seulement 250 km annoncés avant de ravitailler. Il faut dire que les ultracollants Michelin Pilot Sport Cup 2R en 285 mm devant pour 325 mm derrière résistent quelque peu au roulement…

Le tarif ? Plus de 3,5 millions d'euros. Gloups !