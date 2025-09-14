Venez découvrir en première mondiale l'Aspark Owl roadster au salon de Lyon

Ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance d'admirer une supercar de cet acabit. Voici donc une raison de plus de venir vous promener dans les allées du salon de Lyon pour découvrir en première mondiale la déclinaison roadster

Soyons clair, aucune information n'a filtré sur cette nouvelle déclinaison encore plus exclusive que le coupé. On sait juste que ce cabriolet en sera produit qu'à 20 exemplaires.

Pour rappel, l'Owl a été élaborée pour et uniquement pour la performance. 100% électrique, elle est animée par 4 moteurs (un sur chaque roue), qui lui permettent de revendiquer plus de 2 000 ch et un couple gigantesque de 2 000 Nm. Comme nous le précisions précédemment, les performances sont hors du commun. Bien évidemment, l'aérodynamisme a été particulièrement soigné afin de canaliser au mieux les flux d'air et c'est pour cela qu'elle possède un énorme aileron arrière automatique qui se déploie à partir de 150 km/h et se rétracte en dessous des 100 km/h.

On accède à l'habitacle par des portes à ouverture en élytre qui permettent de découvrir une planche de bord très futuriste avec pas moins de quatre écrans dont trois sont situés face au conducteur. Le dernier étant sur la console centrale.