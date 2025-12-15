Voici le nouveau Santana, un pick-up espagnol aux origines chinoises
Ça y est, la marque automobile espagnole est de retour. Elle dévoile un pick-up diesel ou hybride rechargeable basé sur les Dongfeng Z9 et Nissan Frontier Pro fabriqués en Chine. Le nouveau Santana 400, lui, sera bien construit en Espagne mais avec des pièces qui viendront de Chine.
Vous vous souvenez sans doute des Suzuki Jimny commercialisés par Santana dans les années 80 et figurez-vous que la marque espagnole revient. Elle a officiellement présenté son nouveau modèle, le Santana 400 qui prend la forme d’un pick-up à double cabine long de plus de 5,5 mètres.
Fini les liens économiques avec Suzuki (ou Iveco plus récemment) puisque ce Santana 400 est en fait une version rebadgée du Dongfeng Z9, pick-up chinois également construit là-bas par Nissan sous le nom de Frontier Pro (via une joint-venture montée sur place).
Diesel ou hybride rechargeable
Affichant un design extérieur et intérieur très proche des modèles dont il reprend tous les éléments techniques, il utilise aussi les mêmes motorisations que ses cousins.
Les clients devront donc choisir entre le 400D propulsé par un bloc diesel de 2,3 litres développant 190 chevaux et 500 Nm de couple, permettant à l’auto d’abattre le 0 à 100 km/h en 9,1 secondes et de filer à 170 km/h mais aussi de tracter 3 200 kg. Le 400 PHEV, lui, combine plutôt un bloc essence de 1,5 litre à un moteur électrique et des batteries de 32 kWh. Il revendique une puissance maximale totale de 429 chevaux, abat le 0 à 100 km/h en 6,5 secondes et atteint lui aussi 170 km/h en vitesse maximale. Il revendique 120 km d’autonomie électrique.
A partir de 29 900€ en Espagne
Santana annonce un prix de base (version diesel) à 29 900€ en Espagne alors que la variante hybride rechargeable démarre à 44 700€. Fabriqué à Linares en Espagne, il sera commercialisé à l’export en Andorre, au Portugal, à Gibraltar et en Italie en plus de son marché domestique.
Santana précise que deux autres nouveautés suivront, totalement reprises du catalogue du constructeur chinois BAIC. Ces deux autres modèles seront partiellement assemblés sur place en Espagne, est-il précisé, laissant imaginer que le Santana 400 a droit à une véritable industrialisation complète dans la péninsule ibérique.
Théoriquement en tout cas, le Santana 400 PHEV pourrait être commercialisé chez nous (sans doute moins le diesel à cause du malus pour les pick-up thermiques à double cabine).
Photos (12)
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération