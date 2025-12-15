Voici le nouveau Santana, un pick-up espagnol aux origines chinoises

Vous vous souvenez sans doute des Suzuki Jimny commercialisés par Santana dans les années 80 et figurez-vous que la marque espagnole revient. Elle a officiellement présenté son nouveau modèle, le Santana 400 qui prend la forme d’un pick-up à double cabine long de plus de 5,5 mètres.

Fini les liens économiques avec Suzuki (ou Iveco plus récemment) puisque ce Santana 400 est en fait une version rebadgée du Dongfeng Z9, pick-up chinois également construit là-bas par Nissan sous le nom de Frontier Pro (via une joint-venture montée sur place).

Diesel ou hybride rechargeable

Affichant un design extérieur et intérieur très proche des modèles dont il reprend tous les éléments techniques, il utilise aussi les mêmes motorisations que ses cousins.

Les clients devront donc choisir entre le 400D propulsé par un bloc diesel de 2,3 litres développant 190 chevaux et 500 Nm de couple, permettant à l’auto d’abattre le 0 à 100 km/h en 9,1 secondes et de filer à 170 km/h mais aussi de tracter 3 200 kg. Le 400 PHEV, lui, combine plutôt un bloc essence de 1,5 litre à un moteur électrique et des batteries de 32 kWh. Il revendique une puissance maximale totale de 429 chevaux, abat le 0 à 100 km/h en 6,5 secondes et atteint lui aussi 170 km/h en vitesse maximale. Il revendique 120 km d’autonomie électrique.

A partir de 29 900€ en Espagne

Santana annonce un prix de base (version diesel) à 29 900€ en Espagne alors que la variante hybride rechargeable démarre à 44 700€. Fabriqué à Linares en Espagne, il sera commercialisé à l’export en Andorre, au Portugal, à Gibraltar et en Italie en plus de son marché domestique.

Santana précise que deux autres nouveautés suivront, totalement reprises du catalogue du constructeur chinois BAIC. Ces deux autres modèles seront partiellement assemblés sur place en Espagne, est-il précisé, laissant imaginer que le Santana 400 a droit à une véritable industrialisation complète dans la péninsule ibérique.

Théoriquement en tout cas, le Santana 400 PHEV pourrait être commercialisé chez nous (sans doute moins le diesel à cause du malus pour les pick-up thermiques à double cabine).