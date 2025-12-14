Les essais s’accélèrent pour le futur SUV électrique Urban EV du constructeur Bentley

C’est sur le Nürburgring, que le SUV Bentley Urban EV a posé ses roues dernièrement. Ce modèle qui viendra dans la gamme du constructeur anglais se positionner sous le Bentley Bentayga, devrait mesurer à peine moins de cinq mètres de long, soit quelque vingt centimètres de moins que le Bentayga qui mesure 5,12 mètres.

Pour la marque anglaise, ce modèle électrique devait venir à point pour entériner la décision de la marque de luxe de ne proposer que de nouveaux modèles 100 % électriques. Il est clair que depuis cette annonce du passage au tout électrique depuis les plans ont été modifiés et si le Bentley « Urban EV » est électrique, la nouvelle Bentley Supersports que la marque vient de présenter (petite série de 500 exemplaires) est disponible avec un moteur V8 de 666 ch qui ne dispose pas d’hybridation.

Le tout électrique ce sera pour plus tard

Si le constructeur Bentley est désormais frileux sur l’électrique c’est que la demande de véhicules électriques n’est pas encore à la hauteur pour se séparer des modèles thermiques rapidement. De plus, dans la gamme réduite du constructeur anglais on trouve déjà les Bentley Continental GT (et GTC) et Bentley Flying Spur qui sont disponibles avec un V8 PHEV (hybride rechargeable), tandis que le SUV Bentayga dispose encore d’un V8 thermique mais aussi d’un V6 PHEV. Ces modèles pourraient rester encore au catalogue pendant de longues années jusqu’à l’interdiction totale de vente de modèles thermiques en Europe (et peut-être après pour les marchés qui ne passent pas au tout électrique).

Une base technique très performante en électrique

En ce qui concerne le modèle électrique Bentley Urban EV qui tourne avec application sur le Nürburgring, il devrait être dévoilé vers la fin de 2026 pour une commercialisation au début de 2027. Si la fiche technique et le style de ce modèle sont encore tenus secrets, on sait que cet Urban EV pourra récupérer 100 miles (160 km) d’autonomie en 7 minutes grâce à une puissance de charge élevée. Et c’est pour cela et bien que la marque de Crewe ne l’ait pas confirmé, que ce modèle reprend sans doute la base technique du nouveau Porsche Cayenne Electric. Il s’agit de la plateforme PPE qui dispose d’une architecture 800 volts. Une plateforme qui a été inaugurée par l’Audi Q6 E-tron pour lequel la puissance de charge est de 270 kW, tandis que le Porsche Cayenne Electric dispose d’une plateforme PPE évoluée avec une puissance de charge jusqu’à 400 kW sous certaines conditions. La cayenne a droit également à la recharge de ses batteries par induction. On saura, lors de la présentation de ce modèle prévue fin 2026, si le Bentley Urban SUV se rapproche plus, de l’Audi ou du Porsche, en ce qui concerne sa fiche technique.