Bentley dévoile la Flying Spur hybride rechargeable, la plus efficiente de l'histoire de la marque

Bentley n'avait plus vraiment le choix. Si la marque voulait continuer de vendre des voitures de luxe, notamment aux Chinois, il fallait changer de stratégie et ne plus faire du tout thermique. L'accès aux grandes villes en Asie étant parfois restreint en cas de forte pollution, et alors que Bentley n'a pas encore d'électrique à proposer, la solution de l'hybridation rechargeable s'est imposée naturellement.

C'est la Flying Spur qui hérite de cette nouveauté chez Bentley, qui n'a pas eu à aller chercher bien loin pour trouver le groupe motopropulseur idéal. C'est tout simplement celui de la Porsche Panamera 4S E-Hybrid, avec un V6 2.9 suralimenté de 410 ch ultra compact (catalyseurs placés au centre du bloc entre les bancs de cylindres, bobines intégrées dans les culasses avec les injecteurs...) associé à un moteur électrique, placé entre le V6 et la boîte, pour un total de 544 ch et 750 Nm.

Avec sa batterie de 14,1 kWh (correspondant à l'ancienne capacité de la Panamera S-E Hybrid), elle peut parcourir une quarantaine de kilomètres en mode électrique, et surtout 700 km sur un plein, et probablement avec un oeuf sous le pied droit.

Trois modes de conduite sont proposées à bord de cette Flying Spur : Hold (qui maintient le niveau de charge dans la batterie, par défaut avec le mode Sport), Hybrid (mode dans lequel le moteur thermique est géré intelligemment en fonction de la navigation pour optimiser la consommation) et EV Drive (blocage de l'électrique).

Mis à part la trappe de recharge et le logo Hybrid sur l'aile avant, il sera difficile de différencier cette Flying Spur Hybrid d'une Flying Spur classique.