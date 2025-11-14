Quel concept automobile détestez-vous le moins parmi les derniers d’Audi, Bentley, Jaguar et Mercedes ?

Reconnaissons que, quand on a touché du doigt la perfection en matière de design, il est difficile de recréer un même engouement auprès du public. Et ne pas savoir réitérer l’exploit, c’est souvent ce que l’on reproche aux marques dont les coups de crayon nous ont fait rêver. Cela dit, quand une marque tourne en rond autour d’un style qui a fonctionné, on lui reproche un manque d’audace, et quand elle repart d’une feuille blanche pour créer tout à fait autre chose, on s’offense.

Vous me direz, il y a de quoi râler en ce moment. Et le premier concept à avoir mis le feu aux poudres, c’est bien sûr la Jaguar Type 00 dont on a aperçu les premiers croquis fin 2024, et que l’on a pu voir circuler dans les rues de Paris en mars dernier, à l’occasion de la Fashion Week. Tout a été dit et redit depuis sur cette Type E des temps modernes qui mérite bien le double zéro pointé de son appellation, pour beaucoup. À moins que vous ne soyez sensible à ce « modernisme exubérant » et à la « nouvelle philosophie créative », revendiqué par le félin. En tout cas, il va falloir s’habituer, car une berline à quatre portes 100 % électrique, très inspirée par ce modèle, est prévue pour le milieu d’année 2026. D’ailleurs, un proto a d’ores et déjà été surpris en essai !

Cette audace baroque semble s’être répandue comme une épidémie, puisque Mercedes a osé en abuser avec la Vision Iconic le mois dernier. Comme la « Djag », elle prend la forme d’un immense coupé deux portes au capot interminable, avec toutefois davantage de rondeurs, et surtout quelques références à ses aïeules, au premier rang desquelles une haute calandre verticale, une poupe façon 300 SL Gullwing, un volant quatre branches, et une délicieuse sellerie en velours bleu. Contrairement à l’Anglaise, l’Allemande fait moins l’unanimité contre elle, mais divise. D’autant plus qu’elle s’est, comme le veut la tendance, convertie à l’électrique, elle aussi. On vous laisse choisir votre camp…

Entre ces deux-là, une prestigieuse firme britannique a tenté, en juillet dernier, de se renouveler, en repensant le concept du coupé quatre portes. De façon moins audacieuse que les Teutonnes, mais sans plus de succès. Difficile de trouver précisément ce qui cloche dans cette Bentley EXP 15 mais on peut dire, sans trop prendre de risque, que l’ensemble manque d’harmonie, avec une face avant ultra-rectiligne en totale opposition avec les ailes arrière galbées. Que l’ADN de la marque semble avoir été oublié par les designers. Que la chute de pavillon et la surface vitrée rappellent le SUV électrique MX-30 de Mazda… On vous laisse continuer, mais n’oubliez pas de lui trouver quelques traits réussis. Si, si, il y en a sûrement.

Remarquez, si l’audace vous dérange, vous pouvez compter sur Audi pour ne pas prendre trop de risque. Du moins si vous ne prenez pas le Concept C de pleine face, la calandre verticale et rectiligne (décidément), inspirée de l’Auto Union Type C de 1936, ainsi que le bouclier assorti, ne manquant pas d’interpeller. Car pour le reste, pas de révolution dans le dessin, qui aurait pu être réalisé il y a dix ou vingt ans. On retrouve d’ailleurs quelques traits d’Audi TT et de R8 (plutôt flatteur !). Seule révolution sur ce coupé de 4,52 m de long : un toit targa escamotable électriquement. Audi précise que ce concept repose sur une architecture 100 % électrique, qu’il préfigure un futur modèle et en influencera d’autres. Elle n’est pas belle la vie ?