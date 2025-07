Le Bentley EXP 15 ressemble-t-il à une DS N°8 en plus élitiste ?

Les Bentley ressemblent traditionnellement à des Bentley : elles font un trait d’union assez unique entre l’ultraluxe et les performances, alliant l’opulence des Rolls-Royce au dynamisme de modèles d’autres marques comme Aston Martin ou Maserati. De la Continental GT jusqu’à la Flying Spur, la plupart des Bentley récentes ont été très appréciées pour leur design et leur philosophie auprès de la clientèle.

Pourra-t-on en dire autant de l’étrange concept-car EXP 15 que vient de dévoiler la marque de Crewe juste avant le Festival of Speed de Goodwood 2025 ? Pas évident !

Un énorme crossover électrique

Le Bentley EXP 15 se présente sous la forme d’une sorte de gigantesque crossover, dont le profil évoque celui d’une berline surélevée. Sur la photo montrant l’engin de profil, d’ailleurs, on s’étonne de trouver des similarités avec la récente DS N°8 à l’approche elle aussi un peu « disruptive ». Même la couleur est très proche entre ces deux ovnis.

Sur l’Anglaise en tout cas, la partie la plus déroutante se trouve à l’avant : cette colossale calandre verticale et « recomposée » abandonne totalement les codes habituels de Bentley. Après Jaguar qui a décidé de totalement remodeler son image, Bentley se chercherait-il un autre visage ?

Dessiner la berline du futur

D’après le directeur du design de Bentley Robin Page, ce concept-car vise avant tout à imaginer la berline Bentley du futur. Cette berline doit évoluer selon lui pour s’adapter aux goûts de la clientèle et alors que la Flying Spur actuelle observe un certain conservatisme, l’EXP 15 « crossoverise » totalement son design pour plaire à ceux qui aiment les SUV. Sur ce plan-là aussi, l’approche rappelle celle de la DS N°8…ou de la Citroën C5 ou encore des anciens Renault Espace et Scénic, dans un autre genre !

Au rayon des bizarreries, signalons que l’engin n’embarque qu’un siège à l’avant (celui du conducteur), la place du passager étant transformée en soute à bagages. La voiture est 100% électrique, mais Bentley ne donne aucun détail sur son groupe motopropulseur.

Une Bentley électrique en 2027

Rappelons qu’aux dernières nouvelles, la première Bentley électrique de série doit arriver d’ici l’année 2027 au plus tôt (elle a récemment été retardée). Ressemblera-t-elle à ce concept-car ? Tout dépendra probablement des réactions de la clientèle à ce véhicule pour le moins étrange.