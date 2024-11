Bentley va sortir un "petit" SUV !

On ne connaît pas exactement Bentley pour ses petites voitures. Le Bentayga mesure plus de 5,12 mètres de long, la berline Flying Spur dépasse les 5,3 mètres et même le coupé Continental GT se rapproche des cinq mètres de long. Voilà pourquoi l’annonce du constructeur anglais a de quoi étonner.

Bentley vient en effet de donner les premières informations sur son futur premier modèle électrique, dont la commercialisation interviendra en 2026. Ce sera bien un SUV, mais un SUV « urbain ». Or dans notre champ lexical automobile, ce terme désigne les modèles de la catégorie des Nissan Juke, Hyundai Kona, Renault Captur et autres Ford Puma. Voilà pourquoi cette annonce surprend un peu, même si le sens du mot « urbain » n’est probablement pas tout à fait le même pour Bentley qui ne communique hélas aucune précision sur ce sujet, se contentant de dire que ce SUV sera « plus petit que le Bentayga ».

Des capacités de charge et d’autonomie à la pointe

Le communiqué officiel précise que l’auto aura une autonomie maximale de très haut niveau et des capacités de charge rapide « extraordinaires ». Il devrait en tout cas se baser sur la plateforme PPE utilisée par les Porsche Macan et autres Audi A6 et Q6 e-tron. Car on imagine que Bentley ne va pas utiliser la MEB des Volkswagen ID.3 et autres Cupra Born…