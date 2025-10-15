La Mercedes Vision Iconic est à la fois effrayante et magnifique

Comme BMW et Audi, Mercedes est en pleine révolution de son design. Le récent SUV électrique GLC est le premier modèle de série à arborer l’énorme calandre qui se retrouvera prochainement sur la Classe C électrique et les autres nouveautés futures de la marque, inspirées de celle des Mercedes des années 50 et 60.

Et comme si cela n’était pas assez ostensible, le constructeur allemand en remet une couche en dévoilant le Vision Iconic Concept, un gigantesque coupé aux proportions à la fois flamboyantes et délibérément caricaturales. L’engin possède une cellule à la forme rappelant un peu celle de l’AMG GT de série, mais avec un capot encore plus long et une calandre vraiment spectaculaire à regarder.

Comme dans les années 30 !

Dans l’esprit, ce coupé s’inspire aussi des grands modèles de luxe Mercedes des années 30, jusqu’à la légendaire Autobahn Kurier arrivée à un moment sulfureux en Allemagne. Il ne possède en revanche pas d’énorme moteur thermique en ligne sous le capot mais, comme le veut l’époque, un groupe motopropulseur entièrement électrique pour lequel Mercedes n’apporte aucun détail technique.

La voiture est également dotée d’une peinture « solaire » permettant de capter de l’énergie thermique pour la transformer en électricité. D’après Mercedes, elle pourrait ajouter plus de 10 000 kilomètres d’autonomie chaque année dans de parfaites conditions d’ensoleillement !

Un manifeste bourré de technologie

Ce très statutaire coupé à l’univers « Art déco » arbore aussi un habitacle à la fois baroque et épuré et utilise un système informatique ultra-performant, capable de fonctionner « comme un cerveau humain » et d’offrir une puissance de calcul énorme. Tant mieux car l’auto embarque aussi un système de conduite autonomie de niveau 4, lui permettant théoriquement de se conduire toute seule dans la quasi-totalité des situations de roulage.

Tout cela, c’est évidemment dans le communiqué officiel de la marque et il faudra sans doute attendre assez longtemps pour découvrir cette technologie dans le monde de la série. Mais le design, lui, devrait vite se retrouver dans les Mercedes de route les plus haut de gamme. A quand le retour de la grande Classe S coupé, d’ailleurs ?