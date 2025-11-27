Chez Mercedes on prépare l’arrivée du Baby G, un petit SUV électrique qui arrive fin 2026.

Le prototype du petit Mercedes « Baby G » pris en photo par nos chasseurs de scoop affiche des lignes proches du grand frère Classe G. Ce dernier, depuis sa naissance en 1990, a peu évolué en ce qui concerne son design et a conservé son profil cubique lors de l’apparition de la deuxième génération en 2018. Vrai baroudeur, ce modèle est un champion en tout-terrain.

Mercedes n’a pas communiqué officiellement pour le moment sur le nom de ce futur SUV, bien que la marque allemande ait parlé de Mercedes Classe G (avec un petit g), mais ce nom n’a pas été officialisé. Ce modèle viendra se battre dans la catégorie des SUV compacts face à des modèles comme le futur Land Rover Defender « Baby » qui devrait arriver, aux dernières nouvelles, en 2027.

Le « Baby G » ne devrait être qu’électrique

À la différence du Mercedes « Baby G » qui ne devrait être qu’électrique, le Land Rover Defender « Baby » existera en version 100 % électrique, mais aussi en version hybride. Sur le prototype du « Baby » Classe G découvert par nos chasseurs de scoop on voit que le prototype dispose de jantes très différentes entre le train avant et le train arrière qui affichent un style assez original, on découvre aussi les motifs lumineux des projecteurs et feux arrière. Ce modèle affichera une signature lumineuse qui lui sera propre. Le reste est proprement camouflé mais l’on constate que les lignes de ce modèle sont très anguleuses.

Une plateforme moderne pour le « Baby G »

Par rapport au Mercedes Classe G qui est en vente actuellement (et qui existe aussi en version électrique), le « Baby G » s’il va conserver un style approchant va marquer une vraie évolution au niveau technique puisque ce modèle ne disposera pas d’un châssis type « échelle », mais d’une plateforme moderne, la MB.EA qui est réservée aux prochains modèles compacts et familiaux (comme le nouveau Mercedes GLC) dotés de batteries avec une architecture 800 volts. Ce modèle sera très haut de gamme et devrait disposer de deux moteurs électriques qui permettront au « Baby G » de disposer d’une transmission intégrale avec une puissance qui devrait atteindre les 400 ch pour les versions les plus puissantes.