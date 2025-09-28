De « Baby » il n’a pour le moment que le surnom, car celui que l’on nomme « Baby » Defender est un beau bébé qui devrait mesurer dans les 4,60 m de long. Ce modèle utilise la nouvelle plateforme EMA qui dispose d’une architecture 800 volts pour les motorisations électriques, mais qui peut également accueillir des motorisations hybrides. Il s’agit du modèle électrique que nos chasseurs de scoop ont surpris.

C’est en 2023 que le constructeur anglais a annoncé la venue d’un tel modèle dans sa gamme. Une annonce faite bien en amont, puisque le « Baby » Defender devrait être commercialisé qu’en 2027. Il ne faut d’ailleurs pas être pressé chez Land Rover en ce qui concerne les modèles électriques, ainsi pour le Range Rover Electric, les futurs clients doivent encore patienter sur une liste d’attente que leur demande soit prise en compte.

Defender Sport Electric ?

Et il est possible que l’attente dure, car le groupe JLR (Jaguar & Land Rover) a dû faire face, cet été, à une attaque informatique importante qui a paralysé, et paralyse encore les trois usines anglaises du groupe. Malgré cette cyberattaque qui handicape, Land Rover poursuit les essais de validation de son futur SUV électrique « Baby » Defender. Un modèle qui devrait changer de nom lors de sa commercialisation pour se nommer Defender Sport Electric pour la version 100 % électrique, et Defender Sport pour les versions hybrides puisque ce modèle devrait être disponible également avec des motorisations thermiques.

Présentation en 2026 pour une commercialisation en 2027

Pour le moment, le prototype qui circule sur les routes anglaises est toujours très camouflé et nous empêche de bien voir les lignes de ce futur modèle. Seul détail qui est visible, la découpe de capot différente de celle de l’actuel Defender. Pour le moment, la fiche technique de ce nouveau modèle est tenue secrète et l’on attendra une présentation en avant-première en 2026 pour en savoir plus. Il reste à espérer que les problèmes informatiques de Jaguar et de Land Rover, se résolvent rapidement, afin d’éviter que les marques du groupe ne soient pas obligées de décaler tous leurs projets.